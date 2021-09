Colombia tropieza en La Paz; Bolivia empata en la agonía

Matheus Uribe, de la selección de Colombia, disputa un centro con Diego Bejarano, de Bolivia, durante el partido de la eliminatoria mundialista disputado el jueves 2 de septiembre de 2021 en La Paz (Javier Mamani/Pool via AP) AP

Colombia se llevó de la altura de La Paz un empate con sabor amargo, 1-1 ante una Bolivia que anotó en la agonía y se mantuvo con vida en la eliminatoria sudamericana a la Copa Mundial.

Tras un discreto primer tiempo, el complemento deparó dramatismo. Colombia se puso en ventaja a los 69 minutos con un tanto de Roger Martínez.

A los 83, cuando parecía que el tanto del jugador del América de México bastaría para la victoria de los visitantes, Fernando Saucedo logró el empate por Bolivia, que concluyó el encuentro con 10 hombres, cuando el árbitro venezolano Alexis Herrera expulsó al volante Carmelo Algarañaz en el descuento.

El resultado no le da margen de error a Colombia para pelear en la zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022. Pero su técnico Reinaldo Rueda valoró el resultado independientemente de las circunstancias en que llegó.

“Es un punto de oro por lo que es el rival, queríamos ganar, pensamos que se podía, se planificó el juego pensando en eso... es un punto valioso... Cuando ganas y de visitante se quiere sostener el resultado”, resaltó el estratega.

Con nueve puntos, Colombia se ubica en el quinto puesto y — hoy por hoy — le tocaría disputar un repechaje intercontinental.

Bolivia es antepenúltima, con seis unidades, uno por encima de Perú y dos sobre el colista Venezuela. La Verde está a tres puntos del cuarto Uruguay y del quinto Colombia.

Los cuatro primeros obtienen el pasaje directo al Mundial de Qatar el año próximo, mientras que el quinto disputará un repechaje intercontinental.

De tres partidos que jugó en su casa, Bolivia ganó uno, perdió dos y empató uno.

“Nos falto tranquilidad y retener más la pelota. Me voy contento con el gol pero no con el resultado", dijo el boliviano Saucedo tras el partido.

El cuadro boliviano salió a presionar con todo para ahogar a su rival y probó incluso disparos largos. Llegó más, pero sin claridad ni profundidad. No pudo sostener la presión inicial frente a una Colombia que se paró firme atrás, aguantó y dosificó mejor el partido.

En el complemento los dos equipos pusieron más intensidad. Bolivia se volcó al ataque, Colombia se animó a salir y tuvo la más clara llegada hasta ese momento por la banda izquierda, pero Andrés Andrade la rifó con un disparo desviado sólo frente al portero.

Con la presión alta, Bolivia dejó espacios atrás, que el equipo de Reinaldo Rueda supo aprovechar para ponerse en ventaja. Pero el gol colombiano llevó al cuadro boliviano a arriesgar todo, un esfuerzo que quedó coronado en los minutos finales.

Bolivia venía motivada tras su primer triunfo en casa frente a Venezuela en el anterior partido y después de haber empatado en Paraguay y Chile. El empate no la sacó sin embargo de los últimos puestos, por lo que debe reponerse rápido para visitar el domingo a Uruguay y el 9 a Argentina.

“Tuvimos una bonita oportunidad para sumar tres puntos pero la fortuna no nos acompañó y las decisiones del árbitro nos afectaron", consideró el técnico venezolano de Bolivia, César Farías, quien se quejó de una jugada en particular. “Revisé el video del partido y el árbitro no señaló un penal a Colombia... Hubo un cabezazo de ellos (los colombianos), el balón lo interfirió la mano de un colombiano”.

Por su parte Colombia deberá arriesgar en su visita a Paraguay el domingo y el próximo jueves recibirá en Barranquilla a Chile.

“El resultado me dejó un sabor agridulce, tuvimos cerca la victoria pero no fue posible. Teníamos los tres puntos, lastimosamente nos empató pero ganamos un punto importante y ahora a dejar atrás lo sucedido y pensar en Paraguay”, indicó Martínez.

En anteriores eliminatorias, la selección colombiana había logrado el triunfo en la altura de La Paz donde desde hace 16 años no pierde.

Esta vez, Rueda trajo a jugadores habituados a la 2.600 metros de Bogotá para enfrentar en mejores condiciones al dueño de casa.

Unos 15.00 espectadores regresaron al estadio Hernando Siles, cuyas estuvieron desiertas desde que comenzó la pandemia hace un año y medio.