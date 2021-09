Los Dolphins ante los Raiders: un gran desafío para despejar todas las dudas del equipo

Los Dolphins (1-1) enfrentarán el enorme desafío de depejar todas sus dudas en su visita a los invictos Raiders (2-0), el domingo (4:05 p.m. TV: CBS. Radio: 560 WQAM, Kiss 99.9 y en español 1140 AM con Roly Martín y Eduardo “Vikingo” Martell), en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

La fecha pasada todo falló en el equipo dirigido por el entrenador Brian Flores. No solo hubo una paliza 35-0 sino la lesión por tiempo indeterminado del quarterback titular Tua Tagovailoa, quien sufrió fractura de costillas.

Jacoby Brissett, nacido en West Palm Beach hace 28 años y con 51 partidos en la NFL, fue designado el martes como reemplazante de Tua.

El domingo pasado, Brissett ingresó apenas en el primer cuarto, luego de la salida de Tua, y terminó el partido con 24 pases completados para 169 yardas, una intercepción y fue derribado cuatro veces.

Flores afirma que la semana anterior Jacoby no había tenido una preparación con el primer equipo debido a que no era titular. Para el choque contra los Raiders las cosas son diferentes.

“Jacoby tendrá más repeticiones durante esta semana, podrá construir más precisión y química con su línea ofensiva, con los running backs, tight ends y receivers”, sentenció el estratega de origen hondureño. “Esto siempre ayuda en la ejecución de las jugadas y ojalá que ello se refleje en el partido”.

Las cosas no serán fáciles contra los Raiders, apenas uno de los siete equipos que quedan invictos en la NFL.

Lo más impresionante del conjunto de Las Vegas es que viene de derrotar a dos equipos durísimos, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh. Es cierto que ha pagado un precio alto por ello. Su reporte señala 13 lesionados, entre ellos el QB Derek Carr (tobillo) y el exguard de los Dolphins acusado de bullying Richie Incognito (pantorrilla).

“Se trata de un equipo explosivo en ataque, defensa y equipos especiales”, precisó Flores. “Tiene hombres que crean grandes jugadas: Darren Waller, Henry Ruggs, Hunter Renfrow, Maxx Crosby y Yannick Ngakoue. Carr es al primero que debí mencionar. Tiene control total de su ofensiva. Colectivamente los Raiders ejecutan muy buenas cosas”.

Frente a un adversario de estas características, los Dolphins no pueden darse el lujo de jugar de la manera desastrosa como lo hicieron la semana pasada.

Lo alentador en el equipo de Miami es que luego de haber asimilado el golpe sus jugadores transmiten ahora un propósito de enmienda y afrontan con seguridad y determinación el próximo compromiso.

“Mi mentalidad es la de un titular”, ratificó Brissett. “Nada ha cambiado con respecto a lo que que dije el domingo anterior que siempre me siento como un abridor y que me he preparado con esa actitud. No hay diferencia con lo que hice la semana pasada, solo en la mayor cantidad de trabajo con los titulares que tengo en esta”.

La única inquietud es cómo afectará en la ofensiva el hecho que el quarterback que la dirija la ofensiva el domingo es derecho y el anterior es zurdo.

“El ovoide viene un poquito diferente de un derecho y de un zurdo, pero eso se soluciona con las prácticas”, explicó Flores. “Todos los receivers, tight ends y backs han atrapado el ovoide de nuestros tres quarterbacks, incluyendo a Reid Sinnett, quien será el suplente el domingo. Para ser honesto, no veo muchos cambios en eso. Solo hay que hacer algunos retoques”.

El receiver DeVante Parker aseguró que el liderazgo de equipo no sufrirá con el cambio de quarterbacks ni con el hecho que uno sea diestro y el otro zurdo.

“Para mí son iguales cualquiera de los dos [Tua y Brissett]”, dijo Parker. “No me afecta en nada realmente, es lo mismo”.

Ojalá que no sea lo mismo el rendimiento de los Dolphins con respecto a la semana pasada.

En el debut en la temporada regular, el pasado 12 de septiembre, el escuadrón de Miami había despertado esperanzas con un apretado triunfo de visitantes 17-16 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.

A la fecha siguiente, sin embargo, la decepción fue inmensa. Y ahora la gran pregunta es si los Dolphins podrán reaccionar luego de una caída tan aparatosa. ¿Flores habrá detectado los principales problemas y habrá encontrado las soluciones más adecuadas?

Todo esto empezará a ser develado el domingo a partir de las 4:05 p.m. en Las Vegas.