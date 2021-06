Buenas noticias para los fanáticos de fútbol de Cuba. TeleRebelde transmitirá la Copa América

Foto de archivo. Lionel Messi conduce el balón por Argentina ante la marca de Yeferson Soteldo, de Venezuela, en un partido de la Copa America celebrado el 28 de junio de 2019 en Río de Janeiro, Brasil. Getty Images

El canal de deportes en Cuba, TeleRebelde informó que transmitirá los partidos de la próxima Copa América

“A toda nuestra comunidad les anunciamos que atendiendo a los acuerdos logrados con las entidades que otorgan los derechos de transmisión de la Copa América 2021, podemos contar con la transmisión de dicho torneo”, anunciaba el comunicado de prensa publicado en su perfil de Facebook.

TeleRebelde avisó que están pendientes de lo que decida el comité organizador de la copa debido a las inconformidades presentadas por algunas selecciones por la inseguridad sanitaria que presenta Brasil.

“Les sugerimos mantenerse informado por nuestro canal y sus perfiles sociales para conocer los detalles de la transmisión de estos torneos”, exponía el comunicado.

En esta edición de la Copa América, el dúo cubano Gente de Zona tendrá el honor de interpretar la canción oficial del torneo con una versión modificada de La Gozadera. Gente de Zona han sufrido ataques de la prensa oficialista del régimen cubano y sus acólitos por su participación en la canción “Patria y Vida”, la cual se ha convertido en un himno de lucha en contra de la dictadura y continúa causando revuelo en todas las esferas del oficialismo.

Con este panorama queda en la duda si TeleRebelde modificará la transmisión de los partidos y la cobertura del torneo para que la audiencia cubana no pueda escuchar la canción del Gente de Zona se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba.

El canal recibió duras criticas de parte de la afición futbolera cuando semanas antes comunicó que no podían trasmitir el torneo debido al costo de derechos de transmisión y la crisis económica que existe en Cuba.

“Debido a la tensa situación financiera que hoy vive el país, afectada aún más por la pandemia de COVID-19, no contamos con los fondos necesarios para adquirir los derechos de transmisión de ambos eventos”, decía el comunicado del canal.

Las reacciones negativas de los fanáticos futboleros de la isla no se hicieron esperar ya que en los últimos años el fútbol se ha vuelto más popular entre los jóvenes que el deporte nacional, el béisbol, y el boxeo.

Esta vez los comentarios en Facebook fueron más condescendientes que la vez anterior.

“Que bien muy agradecidos, pero recuerden que ese es su trabajo y estos son tiempos donde el deporte que más se sigue en el mundo y en Cuba también es el fútbol. No se olviden de la Eurocopa que a todos los que nos gusta el deporte queremos verla, observen los comentarios que aquí están sus seguidores, aunque ustedes no se lo merezcan. Saludos”, comentaba el usuario, Danni Naite Gonzalez.

“La clásica, te digo que no hay presupuesto y no hay Copa América ni Euro para después cuando te diga que hay una competición me halagues, creo que no se lo merecen pero bueno pongan las 2 competiciones come debe ser, en todos los países lo van a transmitir, incluso me atrevo a decir aquellos con peores condiciones económicas que nosotros”, señalaba otro usuario.