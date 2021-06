Messi se muestra implicado con Argentina, ¿le alcanzará para ganar la Copa América?

Después de tres fechas la Argentina de Lionel Messi está en la presente edición de la Copa América donde le corresponde: primera de su grupo.

La albiceleste después del empate ante Chile (1-1) ha cosechado dos importantes triunfos por la mínima ante otros dos grandes como son Uruguay (1-0) y Paraguay (1-0).

Ahora solo le falta sacar un buen resultado ante Bolivia, última de este Grupo A, para terminar en la cima y acceder a los cuartos de final evitando al gran favorito Brasil hasta la final.

En la tabla de posiciones de este grupo Argentina tiene 7 puntos, le sigue Chile con 5, Paraguay con 3, Uruguay con 1, y Bolivia con cero. Los argentinos descansan en la próxima fecha en la que chocan Bolivia vs Uruguay y Chile vs Paraguay este jueves 24 de junio.

Lionel Messi espera que después de tres intentos (2007, 2015 y 2016), a la cuarta sea la vencida y poder levantar por fin el trofeo de la Copa América y conquistar al menos un título con la albiceleste.

Messi, que este jueves cumple 34 años, lidera este nuevo proyecto del técnico Lionel Scaloni, en esta mezcla de jóvenes y veteranos.

El propio Messi anotó el primer gol de la albiceleste con un fantástico tiro libre que no pudo detener el portero de Chile Claudio Bravo. Un centro suyo fue rematado por el joven Guido Rodríguez a las mallas ante los charrúas y luego ante los paraguayos un pase filtrado por el veterano Angel Di María fue bien rematado a gol por el también veterano Papu Goméz.

De modo que cuando no es uno es otro y esta Argentina, aunque no lo parezca, depende de lo que haga Messi, quien por suerte no se cansa de deleitar a los amantes del fútbol con sus regates, pases y remates. Siempre que Leo toma el balón se enciende la señal de peligro de gol.

Ahora libra un duelo a la distancia con Neymar, quien es el que marca la diferencia en un Brasil que mete miedo. La seleçao lidera el Grupo B con seis puntos, tras sus triunfos ante Venezuela 3-0 y Perú 4-0, tras tener libre la tercera fecha.

Le siguen Colombia con 4 puntos, Perú con 3, Venezuela con 2 y Ecuador con 1. Este miércoles, en la cuarta fecha, Brasil se mide a Colombia en duelo de punteros y Perú, tras su gran triunfo ante los cafeteros, a Ecuador, que busca salir del sótano.

Neymar (Brasil) y Eduardo Vargas (Chile) son los líderes goleadores del torneo, seguidos por siete jugadores entre los que está Messi.

El Barcelona espera que Messi acepte estos días la oferta para continuar en el club blaugrana y muchos afirman que “eso está hecho”, pero de momento solo se dice que hay buena sintonía y preocupa un poco que aún no haya decidido nada.

De momento sigue riéndose de sus años y deleitando con su fútbol en esta Copa América, donde espera alcanzar la gloria, si es que puede ganar el duelo a Neymar y su Brasil. Por lo visto hasta ahora, el resto del torneo es puro entretenimiento.