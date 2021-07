Messi y Neymar se tiran flores tras alcanzar la final de ensueño de la Copa América

Se cumplieron los pronósticos y las dos mejores selecciones sudamericanas, Argentina y Brasil, se enfrentarán este sábado 10 de julio (8 p.m.) en la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Un Argentina-Brasil es todo un clásico y uno de los mejores espectáculos del mundo para ver, disfrutar y hasta aprender, porque cada partido de estos es una lección de vida más allá del fútbol.

Como aliciente especial el duelo entre Lionel Messi y Neymar Jr, los dos mejores jugadores del continente, y tal vez del mundo, defendiendo sus respectivos colores patrios, una especie de relevo generacional que aún no se ha producido.

Y es que Messi es mucho Messi. De sus botas salió el 1-0 que marcó Lautaro Martínez (7’) en el empate de Argentina 1-1 ante Colombia, tras el gran gol de Luis Díaz (61’) en un partido muy igualado. Luego, en la tanda de penaltis, “La Pulga” abrió la cuenta para la albiceleste que al final se impuso 3-2 para así llegar a la final.

Argentina terminó primera de su grupo con 10 puntos y dejó atrás a Chile (1-1), Uruguay (1-0), Paraguay (1-0) y Bolivia (4-1). Luego en cuartos eliminó a Ecuador 3-0.

Messi en seis partidos de esta Copa América lleva cuatro goles y cinco asistencias, pero más que eso es medio Argentina por su peso específico en la cancha como líder, tanto con el balón como sin él. Además de ser todo un espectáculo cuando el esférico está en sus pies viendo cómo se enciende la señal de peligro en el arco rival.

En la tanda de penaltis el Leo más terrenal le gritó a Yerry Mina, “bailá ahora’’ para luego alabar a su portero Emiliano Martínez, quien paró tres penaltis: “tenemos a ‘Dibu’ que es un fenómeno”. Aunque a decir verdad Dibu se pasó de la raya y debió ser amonestado por su conducta antideportiva ante los lanzadores colombianos.

Ahora Messi tendrá el reto más difícil en esta Copa América: derrotar a la poderosa selección de Brasil de su amigo Neymar, quien dijo, “quiero a Argentina, tengo amigos ahí y en la final ganará Brasil”, tras vencer con un pase suyo a Perú en semifinales.

“Se que Neymar lo dijo porque es buen pibe, es la final que todos esperábamos. Conseguimos el primer objetivo”, dijo Messi. “Estamos en la final los dos. Va a ser la final que todos esperábamos, seguro va a ser muy igualada, muy complicada. Conseguimos el primer objetivo que era jugar todos los partidos. Ahora intentaremos ganar esa final”.

Brasil llega a la final lanzado tras terminar también primera de su grupo con 10 puntos al vencer a Venezuela (3-0), Perú (4-0), Colombia (2-1) y empatar con Ecuador (1-1). En cuartos eliminó a Chile (1-0) y en semifinales a Perú (1-0).

Se espera una final muy disputada, con mucha calidad, entre dos equipos que les gusta tener el balón y que portan en sus camisetas escudos repletos de gloria.

También será interesante el duelo que protagonizarán ambos entrenadores. Tite tratará de llevar a la verdeamarela, pentacampeona del mundo, a su 10mo título y Lionel Scaloni, a la albiceleste, bicampeona del orbe, a su 15ta Copa América y empatar así con Uruguay que todavía es el que más trofeos de plata tiene en su vitrinas con 15.

No será un partido menor el choque del viernes (8 p.m.) entre Colombia y Perú por el tercer lugar de esta Copa América. Ambos llegaron a semifinales tras hacer un gran campeonato y se la pusieron muy difícil a Argentina y Brasil, respectivamente.

Aunque la gran cita es esta final de ensueño que protagonizarán Brasil vs Argentina, Neymar vs. Messi, Tite vs. Scaloni y hasta de algún modo Pelé y Diego Maradona, que en gloria esté. Ser testigo de este pedazo de historia es todo un lujo.