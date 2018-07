Francia derrota a Croacia 4-2 y es la nueva campeona del mundo

MUN64-419. MOSCÚ (RUSIA), 15/07/2018.- El delantero francés Kylian Mbappé (c) celebra su gol con sus compañeros durante el partido Francia-Croacia, final del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, en el Estadio Luzhnikí de Moscú, Rusia, hoy 15 de julio de 2018. EFE/Sebastião Moreira [ATENCI”N EDITORES: Sólo Uso editorial. Prohibido su uso en referencia con entidad comercial alguna. Prohibido su uso en alertas, descargas o mensajería multimedia en móviles. Las imágenes deberán aparecer como fotografías congeladas y no podrán emular la acción del juego mediante secuencias o fotomontajes. Ninguna imagen publicada podrá ser alterada, mediante texto o imagen superpuesta, en el caso de que (a) intencionalmente oculte o elimine el logotipo de un patrocinador o (b) añada y/o cubra la identificación comercial de terceras partes que no esté oficialmente asociada con la Copa Mundial de la FIFA.] Sebastião Moreira EFE