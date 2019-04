Si se convierte en campeón, este guerrero de la UFC podría darle una oportunidad al cubano Yoel Romero

Si gana, Gastelum le podría dar un chance a Yoel Romero Kelvin Gastelum ha pasado por encima del fuego de la vida para llegar al punto más importante de su carrera. Uno de los guerreros más carismáticos del momento pelea por una corona mediana contra Israel Adesanya en la UFC 236 en Georgia, Atlanta. Up Next × SHARE COPY LINK Kelvin Gastelum ha pasado por encima del fuego de la vida para llegar al punto más importante de su carrera. Uno de los guerreros más carismáticos del momento pelea por una corona mediana contra Israel Adesanya en la UFC 236 en Georgia, Atlanta.

Kelvin Gastelum ha pasado por encima del fuego de la vida para llegar al punto más importante de su carrera. Uno de los guerreros más carismáticos del momento, este sábado pelea por una corona mediana contra Israel Adesanya en la UFC 236 en Georgia, Atlanta.

De raíces mexicanas, Gastelum hizo de todo –estaba en el negocio de las fianzas- hasta que su éxito en el programa The Ultimate Fighter le cambió la vida para siempre y le convirtió en una figura importante de las Artes Marciales Mixtas.

Adesanaya no será un rival fácil, pero Gastelum siente que ha llegado su momento de ser campeón y acelerar el paso hacia su meta principal: convertirse en una leyenda del octágono.

El 13 de abril se cumplen seis años exactos de tu gran triunfo en The Ultimate Fighter sobre Uriah Hall.

“Sí, seis años exactos. Esta una fecha muy significativa, porque cuando gané ese evento mi vida cambió por completo. De modo que quiero cerrar ese ciclo por todo lo alto cuando me pongan ese cinturón en el cuerpo. Es una fecha muy buena para mí’’.

¿Cuánto has cambiado en lo deportivo desde aquel momento?

“Mucho, siento que soy un guerrero más completo, con más herramientas, que he estado en grandes combates. He aprendido de lo bueno y de lo malo, y eso me coloca en un lugar superior para enfrentar esta pelea’’.

¿Y en lo personal?

“He madurado como persona, como hombre. Mi mente se ha fortalecido. Me siento orgulloso de mis raíces mexicanas y mi familia. Nunca olvido de donde hemos venido y tengo confianza en que continuaremos adelante’’.

¿Cómo imaginas la pelea contra Adesanya?

“Siempre estudio a mis rivales. Visualizo mi pelea en las maneras que puedo dominarlo. Puedo derribarlo, ganarle por nocaut, sumisión. Tengo muchas formas de imponerme en cualquier batalla. Todo dependerá de cómo se desarrolle la acción’’.

Su carta de presentación fue el triunfo sobre Anderson Silva.

“Lo primero es darle un respeto a Silva, uno de los mejores de todos los tiempos en la UFC, pero la realidad es que cuando perdió con Adesanya no estaba en sus mejores tiempos. En honor a la verdad, Adesanya no me impresionó. La experiencia está a mi favor. El fue bueno en el kickboxing, pero esto es otra cosa’’.

¿Te afectará tanto tiempo sin pelear?

“Espero que no. Fue duro cuando se cayó la pelea contra Robert Whittaker, porque soy un guerrero que le gusta combatir dos y tres veces en al año, pasé mucho tiempo entrenando y sin ganar dinero. Así que he vivido un carrusel de emociones’’.

Tu carrera ha tenido altibajos, ¿cómo cambiaría todo con este título?

“Pues continuaría ese cambio profundo que comenzó desde el primer día en que tomé esto en serio. No hablo del punto de vista monetario, sino que me colocará en la elite de campeones. Mi meta es convertirme en uno de los mejores de todos los tiempos en la UFC’’.

¿Cómo ves la división, un futuro choque contra el cubano Yoel Romero?

“Si se da la oportunidad y “ell merece esa la oportunidad, no veo motivo alguno para no pelear con Romero. Yo sería el campeón y no tendría problema alguno para ofrecerle esa oportunidad’’.

¿Qué es más difícil, vencer en la jaula o vender fianzas?

“Las pelas son mas dificiles. Hubo algun cliente difícil, pero nada comparado a estar en el octágono contra un hombre que quiere hacerte pedazos’’.