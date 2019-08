Barty y Djokovic caen en semis en Cincinnati

Svetlana Kuznetsova reacciona durante un match de semifinales contra Ashleigh Barty en el torneo de Cincinnati el sábado, 17 de agosto del 2019. AP Foto

Ashleigh Barty se quedó a las puertas de volver a la cima del ranking. Al término de una semana de altibajo, la australiana no pudo remontar una vez más.

Tampoco pudo Novak Djokovic, quien se despidió con otra decepción de Cincinnati.

Barty cayó sorpresivamente el sábado ante Svetlana Kuznetsova por 6-2, 6-4 en las semifinales del torneo de Cincinnati, y dejó escapar la oportunidad de regresar al número uno del ranking antes del Abierto de Estados Unidos.

Djokovic cerró la jornada con otro resultado inesperado. Abrumado por el saque de Daniil Medvedev, el número uno del mundo perdió 3-6, 6-3, 6-3 ante el ruso.

Así ha sido la semana en Cincinnati, donde varias de las principales figuras en ambos cuadros no mostraron su mejor versión o lidian con lesiones rumbo al US Open.

El reinado de siete semanas de Barty en lo más alto del escalafón de la WTA llegó a su fin cuando Naomi Osaka le desplazó en la última lista publicada. Una victoria el sábado hubiera devuelto a Barty a la cima.

“Una semana en la que me tocó sufrir mucho”, dijo Barty. “Creo que por momentos he jugado muy bien. Y por momentos he jugado muy mal”.

Osaka, campeona defensora del US Open, se retiró en su duelo de cuartos de final por dolores en una rodilla.

Con el torneo en Nueva York a la vuelta de la esquina, el cuadro femenino suscita muchas interrogantes.

¿Cuál será la versión de Barty en el último Grand Slam de la temporada. ¿Estará Osaka en buenas condiciones físicas para defender su título?

Osaka acusó una dolencia en la rodilla izquierda y reconoció estar preocupada, pero la japonesa señaló que su plan es jugar en Nueva York.

También está Serena Williams, quien se retiró en la final de Toronto el pasado domingo por espasmos en la espalda. Tomó la decisión de no jugar en Cincinnati previo a su debut, pero se quedó para alentar a su hermana Venus hasta que perdió en los cuartos de final.

Barty perdió el primer set el sábado por tercer partido consecutivo, pero esta vez no pudo superar el mal comienzo y Kuznetsova se llevó su tercera victoria sobre una jugadora entre las 10 primeras esta semana y llegó a la final por primera vez en la temporada.

“Sveta estuvo fuera de serie hoy”, señaló la australiana.

Ha transcurrido desde la última vez que alguien describió el juego de la rusa de 34 años de una manera tan elogioso.

La 153 del ranking viene de una inactividad de siete meses tras una cirugía en la rodilla. En su noveno torneo de la temporada, Kuznetsova ganó su primera semifinal en turno de la categoría Premier desde el Abierto de Madrid en 2017.

“Así es cómo a veces se dan las cosas”, dijo Kuznetsova. “Un detalle puede cambiarlo todo. Ahora mismo tengo un gran impulso”.

Kuznetsova enfrentará en la final a Madison Keys, quien superó 7-5, 6-4 ante su compatriota Sofia Kenin.

Djokovic ganó el torneo por primera vez el año pasado, consiguiendo el único título de un Masters que le faltaba. Revalidar el título se le fue de las manos en el segundo set.

Medvedev alcanzó la final en Montreal la semana pasada y perdió ante Rafael Nadal. Repite en una final tras sortear una bola de quiebre al promediar el segundo set y cerró el partido llevándose 12 de los últimos 14 puntos para nivelar el duelo y apoderarse de la iniciativa.

Su rival será el belga David Goffin, quien alcanzó su primera final de un Masters 1000 al despachar 6-3, 6-4 al francés Richard Gasquet.