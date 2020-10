Hay gente que se hace campeón y para de trabajar. Ese no soy yo, afirma orgullo latino de la UFC

Más que nunca, Marlon “Chito’‘ está convencido que será campeón del mundo en la UFC. Su triunfo sobre Sean O’Malley catapultó su figura a un nivel superior y reafirmó lo que ya algunos sabían: su corazón de guerrero no es segundo de nadie en las Artes Marciales Mixtas.

Nacido en Ecuador, desde bien chico supo que lo suyo era pelear. Se enroló en circuitos regionales hasta que poco a poco se fue haciendo notar por sus tremendos combates ya fuera en una ciudad lejana y olvidada o bajo miles de reflectores.

Hoy es uno de los principales gladiadores latinos del momento y solo espera el llamado de la UFC para volver lo antes posible a la jaula y seguir creciendo en los rankings y en popularidad, porque Chito siempre tuvo la noción de que la vida le tiene preparado algo grande.

¿Cómo ves la pelea contra O’Malley a la distancia del tiempo?

“La pelea la gané, porque lo lastimé. No pudo soportar mi poder. Lo que diga él es solo para él. La gente sabe lo que pasó. Los expertos en el tema también saben lo que pasó. Lo que digan la gente y mi oponente no me interesa. Solo peleo por mi familia y porque me gusta pelear. Nada me cambia ni me quita el sueño’‘.

Siento que tuviste que pelear contra O’Malley y la UFC...

“Sabía lo que estaba en juego. Es una futura estrella que lo estaban vendiendo. Le dieron una pelea conmigo para saber si él era de verdad, porque yo había peleado con los top, por mi experiencia. Yo era él que lo iba a revelar y lo revelé. No está al nivel de nosotros, de un Top 5 y lo envié atrás en la fila’‘.

¿Y qué pasará contigo ahora?

“Yo soy el que va a pelear con un contendiente, voy a subir en los rankings. Como dicen, le tienes que quitar la plata del almuerzo a tu oponente, y se lo quité todo, la expectativa, la vía rápida hacia arriba. Ahora el que está en posición de aceptar una pelea grande soy yo’. Quiero tocar la puerta del título en algún momento’‘.

¿Te veremos en la jaula antes de fin de año?

“Dios mediante, ciento por ciento. Espero que no haya lesiones ni problemas, pero estoy apuntando para pelear en noviembre. Por el momento no sé quién puede ser mi próximo oponente, pero estoy esperando. Yo quiero pelear contra José Aldo o Dominick Cruz. Veremos que me da la UFC’‘.

¿En qué momento tu carrera despegó en la UFC?

“Al principio estaba en Ecuador con un entrenamiento un poco pobre. Tenía las ganas, el hambre, el corazón, pero no las herramientas que necesitaba. No me alcanzaba con lo que tenía. Había gente buena que me ayudaba, que intentaba, pero a veces no alcanza. Cuando decidí mudarme a California, mi carrera tomó un giro superior. Me puse fuerte e hice las cosas que necesitaba. Dejé mi familia, mi país y me la busqué aquí. Empujé los límites’‘.

Es decir, llegar a este país lo cambió todo.

“Perfectamente pude quedarme en Ecuador y ya me hubiesen botado de la UFC. Habría sido uno más de los que pelearon dos veces y se fueron, pero yo no fui criado para ser uno más. Me criaron a hacer bien a aquello que me dedique y ser grande en ello’‘.

Ecuador es fútbol, ¿cómo llegaste a las MMA?

“Siempre me gustó pelear, me vi envuelto en peleas callejeras, en el colegio, en bares. Cuando vi que en la UFC podías hacer dinero y una carrera, pues me fui por ese camino completo. Empecé con Jiu Jitsu, porque es un arte efectivo y fuerte, pero sabía que necesitaba striking, lucha. Trabajo todo por igual’‘.

Peleaste en circuitos regionales, ¿cómo fue esa experiencia?

“Era duro. Si yo no dominaba en esos circuitos y no daba lo mejor de mí, pues nunca iba a ser nada grande. Desde el comienzo buscaba peleas duras para ver mi nivel. Puedes tener un record bonito, pero contra quién, contra gente que ni se deberían llamar peleadores. No quería un record de mentira y luego llegar a la UFC y que barrieran el piso conmigo’‘.

¿Qué significa ser campeón de la UFC?

“El sueño más grande. Quiero llevar el cinturón a Ecuador algún día. Sé que pronto lo voy a hacer, porque voy por buen camino. Mi sacrificio no para, mi ética de trabajo se mantiene impecable y nada me quita el enfoque. Me levanto todos los días con hambre y eso no va a cambiar cuando sea campeón. Hay gente que se hace campeón y para de trabajar. Ese no soy yo’‘.

