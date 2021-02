El chef de 7 pies: el centro de la UM Nysier Brooks comparte sus habilidades culinarias

Nysier Brooks mide 7 pies de altura. Parece un jugador de la NBA, y pudiera acabar siéndolo.

Pero lo que realmente quiere hacer el resto de su vida es cocinar.

El centro de la University of Miami se siente más feliz al lado de una estufa, con su delantal, preparando bagre cajún, pollo frito con pimienta con limón, macarrones con queso, chuletas de cordero con glaseado de miel y limón, y su creación original, el cheesesteak de salmón, una vuelta de tuerca al tradicional cheesesteak de Filadelfia.

Brooks sueña con convertirse en chef, tener un restaurante y enseñar habilidades culinarias a jóvenes desfavorecidos, como ha hecho a través de unas prácticas en Empowered Youth, una organización de tutoría sin fines de lucro para niños en riesgo, principalmente remitidos por el sistema de justicia juvenil. Tienen un programa culinario que permite a Brooks, de 24 años, combinar su amor por la cocina con su profundo compromiso de servir a la comunidad.

Durante la cuarentena por la pandemia, publicó demostraciones de cocina en directo en su cuenta de Instagram. Conocido por su personalidad atractiva, se ha instado a Brooks a hacer un programa de cocina algún día, y tal vez llamarlo “The 7-Foot Chef”.

Las noticias sobre su afición culinaria ha llegado al departamento de atletismo de los Hurricanes. Brooks ha cocinado para sus compañeros de equipo y otros atletas de la UM.

“Algún día planeo tener la suerte de tener un restaurante o algo así en el que pueda estar en la cocina trabajando, tener a algunas personas trabajando para mí, y retribuir a la comunidad formando a los jóvenes para que consigan trabajo en las cocinas”, dijo Brooks. “Hay mucha gente en el mundo a la que le gusta la cocina y ésta puede ser su salida”.

Brooks creció con 10 hermanos y cocinaba para ellos mientras su madre tenía múltiples empleos de limpieza. Su abuela le enseñó a cocinar desde que era lo suficientemente alto como para mirar la sartén por encima de la estufa.

“Mi abuela me enseñó a hacer huevos y empecé a experimentar por mi cuenta”, dijo Brooks. “Aprendí a cocinar pollo frito, y me encanta, pero ya no puedo comerlo porque ahora tengo que mantenerme en forma. Pero cuando llegan los eventos familiares, trato de acudir”.

Desde que se unió a los Hurricanes en 2019, ha compartido su amor por la cocina con los jóvenes de zonas marginadas. El programa Empowered Youth puso en marcha en 2010 un programa de carreras culinarias, que ofrece clases de cocina una vez a la semana impartidas por un chef profesional.

También hay un programa de empleo en artes culinarias que se lleva a cabo en Wynwood, donde los estudiantes reciben formación en todo tipo de actividades, desde la toma de pedidos hasta el montaje de mesas y el trabajo en camiones de comida. Alrededor del 90 por ciento de los estudiantes pasan a trabajar en la industria de la hostelería de Miami.

Brooks hizo un trabajo tan bueno en las prácticas que el director del programa escribió a la UM y le pidió que continuara otro semestre.

“Tratamos de enseñar a los chicos a tener habilidades para trabajar en un restaurante, pero también habilidades para la vida, como la forma de interactuar con la gente”, dijo Brooks. “Algunas personas quizá expresen un poco de hostilidad en su voz cuando piden en un restaurante, y ciertos chicos no lo toman de la manera correcta. Por ejemplo, si alguien pide tacos sin aguacate y se los traes con aguacate, el cliente puede decir algo insultante. Les enseñamos que no es un gran problema, que no dejen que eso intercepte lo que están tratando de ser. Es un buen programa. Me encanta”.

Brooks dijo que el programa también está ampliando sus habilidades culinarias. La semana pasada, aprendió a hacer pasta fettuccine desde cero y a hacer beignets.

“Estamos enseñando a los chicos que es divertido estar en la cocina, es el momento de alejarse de lo que está pasando”, dijo Brooks. “Así soy yo cuando estoy en la estufa. Simplemente pongo la música, algunas canciones de amor R&B, me relajo y me divierto. El martes por la noche estuvimos enseñando a los chicos a cortar, rebanar, picar y mantener todo limpio. Si estás en un restaurante, así es como funciona, este es el ritmo que tienes que aprender”.

Dice que cocinar le proporciona una liberación de la presión que siente en la cancha de baloncesto.

“Cuando estoy en la cancha, me muevo con agresividad, tratando de dominar”, explicó. “Cuando cocino, estoy tranquilo, estoy relajado”.

A Brooks le encanta hacer la compra y anima a sus compañeros de equipo a comer de forma más sana y económica y a preparar la comida para la semana. “Algunos chicos entran en la tienda, van directamente al pasillo de las botanas, y yo les digo: ‘Todavía no han visto la comida de verdad, el pescado, las verduras’. Somos atletas, necesitamos movernos, tener energía. Cuando empezó la cuarentena, cociné toda mi comida. Era más barato y mi nivel de energía era mucho mayor”.

La UM reclutó a Brooks en la preparatoria, pero él eligió Cincinnati. El entrenador de la UM, Jim Larranaga, y el asistente, Adam Fisher, le llamaron para desearle lo mejor, aunque eligió otra escuela. Otros entrenadores cuestionaron su decisión, y él nunca lo olvidó. Tras un cambio de entrenador en Cincinnati, se trasladó a Miami.

Los Canes han tenido problemas esta temporada con una racha de lesiones. Brooks promedia seis puntos, seis recuperaciones y aporta mucha energía.

Juega como si cocinara, con energía y emoción”, dijo Fisher. Es un líder enorme y positivo para nosotros. Su capacidad para ser positivo y aportar energía a los entrenamientos cuando la energía es escasa levanta a todo el mundo. Siempre aplaude y anima a los demás”.

“Nysier se dedica a ayudar a los demás”, dijo Larranaga. “Es especial y será un gran contribuyente a la sociedad. Ya lo es”.