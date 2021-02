Mitad filósofo y mitad guerrero, esta chico empezó como Masvidal y aún sigue firme en la UFC

Al igual que Jorge Masvidal, Alex Cáceres comenzö peleando en los patios traseros de Miami Twitter

Al igual que Jorge Masvidal, Alex Cáceres comenzö peleando en los patios traseros de Miami. Sitios oscuros y lejanos para tipos duros que pasaban los fajos de billetes de mano en mano. Como mismo le ha sucedido al Gamebred, todavía hoy es un pilar de la UFC y este sábado va su pelea número 24 en el mejor circuito de Artes Marciales Mixtas.

Con 32 años, Cáceres es todo un veterano de la organización disfruta el arte del combate sin pensar mucho en el resultado ni en la meta de ser campeón. Su triunfo personal está en el recorrido, como piensa hacerlo ante Kevin Croom en el Apex Center de Las Vegas.

“He tenido un campamento bueno, sin muchos sobresaltos’‘, comentó Cáceres. “Claro que me gusta ganar, pero no me enfoco mucho en el resultado sino en el hecho de la pelea. Me siento pleno en medio del combate y eso es lo que voy a vivir en esta pelea’‘.

Hijo de padre cubano y madre dominicana, Cáceres es una muestra individual de lo que es Miami como urbe cosmopolita y asiento de muchas nacionalidades, donde la mezcla resulta el pan de cada día y se crece en un ambiente distendido y multicultural.

De acuerdo con su experiencia, de su madre le llegó el espíritu guerrero y la sangre caliente para responder de manera rápida a cualquier reto o peligro, mientras que su padre le aportó un sentido filosófico de la vida que suele asomar en sus conversaciones.

“Debo decir que ellos hicieron un buen trabajo al criarme y ayudarme a crecer’‘, agregó el hombre que todos conocen como Bruce Leroy. “Tengo que agradecerles que arriesgaron mucho para venir a Estados Unidos y tenerme en este país. Eso lo tengo claro’‘.

Más allá de sus peleas callejeras y en promociones regionales de la Florida, Cáceres buscó la manera de pulir sus herramientas de combate, pero tuvo que trabajar mucho para pagar las sesiones de entrenamiento en la mayoría de los gimnasios de la ciudad...

Menos en uno, porque Erick “Tigre’‘ Castaño, un hombre con un corazón generoso y que también tuvo que ver en el desarrollo de Masvidal, le permitió practicar de gratis y le traspasó todos sus conocimientos en esa etapa inicial en que Cáceres buscaba su identidad como guerrero y comenzaba a perseguir el sueño de llegar a la UFC.

“Desde el primer día vi el talento de Cáceres y a un talento así se le ayuda sin pedir nada a cambio’‘, apuntó Castaño. “Me da mucha alegría ver en que tipo de peleador se ha convertido y su longevidad en la UFC. Creo que todavía puede lograr grandes cosas si se lo propone’‘.

¿Qué pueden ser grandes cosas para Cáceres? ¿Un título de campeón? Al parecer, ese galardón no mueve tanto la aguja del gladiador anclado en las 145 libras que se encuentra por primera vez en mucho tiempo con una racha de tres victorias.

“Mi carrera es importante y ya el hecho de pelear y mantenerme en la UFC es algo que reconozco y aprecio’‘, subrayó Cáceres con su lado filosófico. “Pero más importante es ser un buen ser humano, ser reconocido más allá de las victorias y las derrotas. Que pase lo que pase. No estoy buscando nada en particular. Solo vivo el momento, el mundo’‘.