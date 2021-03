Hamilton inicia temporada de F1 con triunfo en GP de Bahrein

El piloto británico Lewis Hamilton, de Mercedes, festeja en el podio luego de conquistar el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, el domingo 28 de marzo de 2021. (AP Foto/Kamran Jebreili) Foto: AP

El actual campeón Lewis Hamilton superó por poco a Max Verstappen para ganar el domingo el Gran Premio de Bahrein, que inicia la temporada de Fórmula 1, y apuntarse su 96ta victoria en la F1 de su carrera.

Max Verstappen, con Red Bull, parte desde la primera posición para aventajando al Mercedes de Lewis Hamilton.

El resultado se definió cuando Verstappen, de Red Bull, rebasó a Hamilton pero tomó una curva demasiado abierto y su equipo le indicó que tenía que devolver la punta al británico ante el riesgo de ser sancionado con tiempo.

“Es una pena, pero uno debe ver el lado positivo”, comentó Verstappen. “Realmente estamos dándoles pelea, y pienso que es grandioso iniciar el año de esa manera”.

Verstappen tuvo muy pocas vueltas para tratar de vencer a Hamilton y estuvo cerca de lograrlo, al terminar a tan solo 74 décimas de segundo detrás del piloto de Mercedes.

“Fue una carrera muy difícil. Max me estaba presionando al cierre y yo apenas pude contenerlo”, dijo Hamilton. “Yo sabía que él me alcanzaría y llegué a creer que sería imposible mantenerlo detrás... Esa fue una de las carreras más difíciles que he tenido desde hace tiempo. Adoro el desafío”.

Con 22 carreras aún por correrse, los aficionados de la F1 podrían llevarse una sorpresa este año si Verstappen pelea por el título con Hamilton.

“Me siento súper contento de que los aficionados estén emocionados, esto es algo que todos los aficionados han esperado desde hace tiempo”, sostuvo Hamilton. “Espero tener muchas más carreras como esta con Max”.

El compañero de escudería de Hamilton, Valtteri Bottas, cruzó en tercero, pero muy detrás de los dos primeros.

Con una soberbia actuación el sábado, Verstappen se había llevado la primera posición de arrancada, la cuarta de su carrera, e inició de inmediato al frente de Hamilton.

El holandés tomó la delantera limpiamente y contuvo a Hamilton, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, rebasó a Bottas antes de perder esa posición luego que el auto de seguridad hizo su aparición en la primera vuelta.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, que arrancaba en la 11ma posición en su debut con Red Bull como compañero de Verstappen, terminó en el quinto lugar.

Las cosas no empezaron del todo bien para Pérez luego que su Red Bull se detuvo segundos antes del inicio. Perdió su posición en la parrilla y se vio obligado a iniciar desde la línea de pits, pero logró recuperarse para cruzar detrás del McLaren de Lando Norris, quien terminó en el cuarto sitio.

El bicampeón Fernando Alonso no terminó la carrera en su regreso a la F1 con Alpine.

Hamilton aspira a imponer un récord con un octavo título de la F1, con el que aventajaría a Schumacher por uno.

El siguiente compromiso en el Gran Premio Emilia-Romagna en Italia el 18 de abril.