Otros Deportes Este cubanoamericano fue campeón pesado de la UFC. Ahora busca una nueva gloria en el ring 14 de abril de 2021

El que fuera dos veces campeón pesado de la UFC, vuelve este sábado a la acción pero no como artista marcial, sino como boxeador en la cartelera de Triller en Atlanta donde el youtuber Jake Paul enfrentará al ex campeón de Bellator y ONE Ben Askren.