El cubanoamericano Héctor Estévez será inducido al Salón de la Fama de Judo de Estados Unidos

HECTOR ESTEVEZ conoce todos los secretos del judo y su voz es respetada. El Nuevo Herald

Honor a quien honor merece.

Sin duda alguna el cubanoamericano Héctor Estévez es una de grandes figuras del judo mundial, tanto como deportista como profesor, como árbitro internacional. De ahí que en reconocimiento de sus méritos la Federación de Judo de los Estados Unidos (USJF) haya decidido exaltarlo al Salón de la Fama.

“Nos sentimos honrados de informarle oficialmente que la Junta Directiva de la Federación de Judo de los Estados Unidos ha confirmado su incorporación a la Clase del Salón de la Fama de Judo de los Estados Unidos de 2021”, reza el comunicado oficial. “Su ingreso al Salón de la Fama refleja su importante contribución al judo en los niveles más altos”.

La ceremonia de inducción se celebrará en la próxima reunión anual de la Junta Directiva de la USJF.

En su etapa como atleta el Sensei Estévez, quien es cinta negra, séptimo dan, ganó medallas de oro, plata y bronce en importantes torneos nacionales e internacionales, incluyendo Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Luego de su retiro, inició una destacada carrera como árbitro nacional e internacional y recibió decenas de premios por su excelente labor.

Entre los eventos en los que ha participado como oficial se encuentran Juegos Olímpicos, Panamericanos de Judo, campeonatos mundiales y torneos nacionales de Estados Unidos.

Actualmente Estévez colabora con A. Kolychkine Judo Foundation en Miami y en todos los eventos de judo de la Federación en la Capital del Sol.

“Es un placer anunciar con orgullo a toda la Familia Judo, la inducción de nuestro hermano, Judoka, Sensei y Amigo, Héctor Estévez al Salón de la Fama de la Federación de Judo de los Estados Unidos”, reza el comunicado de la Fundación A. Kolychkine.

“Queremos felicitarle y reconocer la dedicación de toda su vida al judo como atleta, competidor internacional, entrenador y árbitro olímpico, pero sobre todo como gran hombre y judoka, dentro y fuera de la lona”, añadió el texto.

El sensei es el primer cubanoamericano en recibir este reconocimiento por la Federación de Judo de Estados Unidos.

“No me creo merecedor todo lo que he hecho, solo he pretendido darle al judo lo mismo que el judo me dio a mi, pero después de más de 50 años trabajando duro es muy bonito que te lo reconozcan”, indicó Estévez. “Este reconocimiento es también para las nuevas generaciones de niños y niñas judocas que tienen un sueño de triunfar”.

“Recibo este reconocimiento con mucha humildad, agradeciendo a todos los profesores que me enseñaron el camino el valor y la perseverancia. Gracias a mis amigos, a la familia de judo y, por supuesto, a mi familia por su apoyo”, añadió.

A sus cualidades como hombre de judo, Héctor añade sus extraordinarios valores como ser humano siendo un verdadero ejemplo para todos y orgullo para los cubanos.

Solo queda darle la enhorabuena, decirle que es un verdadero lujo tenerle aquí en Miami donde es hijo adoptivo, y como dice la propia Federación de Judo de EEUU:

¡Gracias por todas tus contribuciones al judo!