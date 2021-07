Un doble reto en Miami Beach: imponer dos récords Guinness y salvar el océano del plástico

El español Pablo Fernández tratará de batir dos récord Guinness entre este domingo y martes en el sur de la Florida. Foto: Oceans.club.

A seis millas de las costas de Miami Beach, Pablo Fernández se lanzó al océano la tarde de este domingo en pos de un ideal mayor que se camufla con el deseo de establecer dos récords Guinness.

En efecto, Fernández, nacido en España y con 40 años, intentará convertirse en el hombre que más kilómetros recorre en aguas abiertas en 24 horas y también en el hombre que más kilómetros nada de manera consecutiva sin salir del océano.

“Por cada kilómetro que nade me impongo el compromiso, a través de mi organización Oceans.club, de retirar una tonelada de plástico que hay en los mares”, precisó Fernández. “Mi objetivo esta vez es imponer el récord Guinnes nadando 226 kilómetros de manera seguida y sacar la misma cantidad de toneladas de plástico de los océanos”.

La primera parte de su desafío consiste en nadar 125 kilómetros para convertirse en el hombre que mayor cantidad de kilómetros ha nadado en aguas abiertas en 24 horas.

Si lo logra, deberá llegar a Fort Pierce a golpe de 1 p.m. del lunes 12 de julio.

Acto seguido, y si se encuentra en buenas condiciones físicas, tratará de convertirse en el hombre que más kilómetros ha recorrido de un solo tirón en aguas abiertas con 226 kilómetros y debe estar alcanzando esa distancia un poco antes de Orlando en la madrugada del próximo martes.

El récord para esta última prueba es de 225 kilómetros y fue impuesto en el 2006.

Su odisea ha tenido contratiempos pues su viaje de España a Estados Unidos lo obligó a pasar una cuarentena de 14 dias con motivos del Covid-19 y eso ha reducido el tiempo de su preparación. Pero eso no lo toma como ninguna excusa.

“Además del objetivo de limpiar los mares de basura –ahora hay más plástico que peces en los océanos- existe también el reto de superarme a mí mismo”, explicó Fernández. “Y el mayor disfrute es la preparación”.

Graduado en Harvard Business School y en la Universidad Complutense con excelencia, Fernández dedicaba la tarde del sábado, previo a su lanzamiento al agua, a la compra de los alimentos en Whole Food.

“Durante la travesía se me permite comer cada hora”, explicó. “Desde uno de los botes de apoyo me alcanzan un bolsita con alimentos muy específicos de fácil digestión, que contengan grasas como aguacates; calorías como tortas de arroz con miel; sales minerales, vitaminas y mucha agua. Soy muy cuidadoso en este proceso, y yo mismo me encargo de dejar todo listo en lo que se refiere a mi alimentación para la prueba”.

Lo acompaña una embarcación tripulada por representantes de los récords Guinness, de la asociación de aguas abiertas, y paramédicos. Además hay un kayak que sigue de cerca su trayectoria para cualquier intervención de emergencia.

Procedente de una familia de deportistas –su padre fue arquero en segunda división en el fútbol español-, Fernández incursionó en el mundo de la natación hace 10 años cuando cruzó a nado el estrecho de Gibraltar.

Luego se convirtió en el primer hombre en cruzar a nado el río Congo, en Africa.

En estos momentos posee tres récords Guinness:

1) En el 2019 cubrió a nado 100 kilómetros de la manera más rápida. La hazaña la logró en Jupiter, Florida.

2) Ese mismo año cumplió los cinco kilómetros más rápidos nadando en el mar con grilletes, los mismos que le ponen a los presidiarios en Estados Unidos. Ese récord fue impuesto en California.

3) En Madrid, en el 2020, un mes después de haberse recuperado del Covid-19, Fernández nadó 25 horas seguidas en una piscina contracorriente y estableció una nueva marca. Todos los ingresos fueron para la Cruz Roja en su misión de ayudar a los afectados por la pandemia.

Fernández posee la más importante empresa de venta online de automóviles usados en España. Su facturación supera los 210 millones de dólares y cuenta con más de 400 empleados.

“Es importante tomar conciencia del momento en que vivimos y de la necesidad de cuidar nuestros planeta”, indicó Fernández. “Mi objetivo es sacar del mar 226 toneladas de plástico, pero eso es poquísimo porque cada año van al mar ocho millones de toneladas”.

Lo peligros que afronta en esta travesía son las secuelas de Elsa, y ahora ha vientos de hasta 20 nudos por hora y olas que llegan a los dos metros de altura. Además deberá estar muy atento a las aguas malas venenosas que pueden arruinar su objetivo.

La travesía de de Fernández puede seguirse en el portal www.pablofernandez.com