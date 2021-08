Doblega a la Bestia Negra y va por el Predator, el prodigio de Francia es la fuerza nueva en la UFC

El título es lo de menos, lo importante es el hombre. Lo realmente relevante en Ciryl Gane nace de su capacidad para ofrecer un nivel de actividad que nadie puede ofrecer en estos momentos en el peso completo de la UFC

El título es lo de menos, lo importante es el hombre. Lo realmente relevante en Ciryl Gane nace de su capacidad para ofrecer un nivel de actividad que nadie puede ofrecer en estos momentos en el peso completo de la UFC. Después de su triunfo por nocaut técnico ante Derrick Lewis, todo el resto de los gigantes, incluyendo al campeón Francis Ngannou, están sobre aviso.

Siempre se supo que Gane era un guerrero con un puñado de habilidades que despertaba interés, pero no fue hasta el sábado en la noche que su nombre quedaría asociado con algo más determinante: la posibilidad de retar y vencer a un hombre temible como Ngannou.

Gane puso en la jaula instalada en el Toyota Center una verdadera clínica de artes marciales mixtas, una clase magistral de striking con unas patadas que fueron cortando la raíz de la anatomía de Lewis hasta que se vino abajo como uin árbol sin oxígeno ni agua.

A Lewis le decían la “Bestia Negra’‘ por su capacidad de destrozar y amedrantar, por su poder segundo de nadie, y una actitud de ir adelante sin miedo a recibir dos golpes a cambio de desembarcar uno solo, porque este hombre los vencía a casi todos con un solo movimiento de su mano derecha, sin técnica ni inteligencia, sino con la fuerza bruta capaz de abrir un cráneo.

Y que poca cosa se vio ante Gane, que disminuido y desorientado, que indefenso y torpe. Cuando el francés inició su serie de movimientos laterales -cortesía de sus tiempos en el Muay Thai- y a propinar golpes a la zurda y a la derecha, a patear como si tuviera un hacha en la mano, Lewis se fue desdibujando como un animal perdido.

La intervención del árbitro impidió un daño mayor en Lewis, expuesto como lo que es, un hombre de poder sin artes ni métodos, que no supo, no pudo y quizá hasta no quiso encontrar la solución a sus problemas en el octágono, problemas que pronto enfrentarán los otros pesados de calibre, empezando por el propio Ngannou.

Estos dos traen su historia. En algún momento compartieron gimnasio y maestro, pero ahora van en ruta directa hacia un choque que puede ser épico: el europeo como la nueva estrella y rey interino, el camerunés como la figura asentada y el campeón legítimo, sin olvidar que aún merodean dos guerreros insignes como Stipe Miocic y Jon Jones.

¿Puede vencerlos a todos y ser la cima de la división? Argumentos no le sobran y la UFC se lleva las manos a la cabeza cuando piensa en una potencial pelea por la faja en París, cerca de la Torre Eiffel, de los Campos Elíseos. Un choque así en la Ciudad Luz bien vale una misa y una fiesta.