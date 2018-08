Fuente AP: Aretha Franklin está gravemente enferma

En esta foto del 11 de febrero del 2011, Aretha Franklin sonríe tras un partido de la NBA entre el Detroit Pistons y el Miami Heat en Auburn Hills, Michigan. Franklin está enferma de gravedad, según una persona allegada a la cantante. La persona, que habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones al respecto, dijo el lunes 13 de agosto del 2018 a The Associated Press que Franklin está gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Paul Sancya AP