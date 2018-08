Issa Rae y Childish Gambino a gala benéfica de Rihanna

En esta foto del 13 de junio del 2018, la cantante y actriz Rihanna llega al estreno de “Ocean’s 8” en Londres. La cuarta gala anual Diamond Ball de Rihanna será el 13 de septiembre en Cipriani Wall Street en Nueva York. (Foto por Joel C Ryan/Invision/AP, Archivo) Joel C Ryan Joel C Ryan/Invision/AP