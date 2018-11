Gloria Estefan presentará uno de los premios más importantes de Estados Unidos

Gloria Estefan será la anfitriona de la gala de la 41ª edición de los Kennedy Center Honors durante una ceremonia que tendrá lugar en el Kennedy Center Opera House, de Washington D.C. el domingo 2 de diciembre.

Estefan, quien hizo historia el año pasado por ser la primera artista cubanoamericana en recibir tan alta distinción, presentará esta vez a un grupo de figuras tan conocidas como la cantante Cher y la intérprete de música country Reba McEntire.

Los Kennedy Center Honors se le ortorgan a aquellas personalidades que han contribuido al desarrollo de las artes en Estados Unidos.

La lista de premiados también incluye al pianista y compositor Philip Glass y al saxofonista Wayne Shorter.

Por su parte, Lin-Manuel Miranda, Thomas Kail, Andy Blankenbuehler y Alex Lacamoire, creadores del exitoso musical de Broadway Hamilton, recibirán un premio especial.

“Me siento muy feliz por conducir una ceremonia tan importante. Lo considero un honor y una gran responsabilidad”, dijo Estefan a el Nuevo Herald, tras confesar que se siente una privilegiada por haber recibido el premio en el 2017.

La cantante ha estado en el candelero a lo largo del año. Entre otros reconocimientos, su tema Rhythm is Gonna Get You, uno sus grandes éxitos con el grupo Miami Sound Machine, ingresó al catálogo del Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia histórica en el panorama de la música popular.

Por si fuera poco, la propia institución la eligió, junto a su esposo Emilio Estefan, para recibir el premio Gershwin a la Canción Popular, por simbolizar la diversidad cultural, haber creado un sonido único y propulsar las carreteras de muchos artistas latinos hacia el estrellato.

La pareja fue acreedora del Premio Lo Nuestro. Sin contar que la trayectoria de Gloria fue premiada con La Medalla de Oro de las Bellas Artes que le otorgó el Ministerio de Cultura de España.

Entretanto, el musical On Your Feet!, inspirado en su vida y en la de Emilio, sigue viento en popa.

Luego de concluir su temporada en Holanda, la obra se presentará en Inglaterra, en junio, y continuará en gira por Estados Unidos.

En cuanto a su carrera discográfica, la cantante aguarda por la salida al mercado de un nuevo álbum, aún sin título, a principios del 2019.

La gala de los Kennedy Center Honors será transmitida el miércoles 26 de diciembre a las 8 p.m. por CBS.