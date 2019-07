¿Dónde puedes ver los fuegos artificiales el 4 de Julio en Miami? Aquí tenemos los mejores lugares

Buenas noticias, fans del 4 de Julio. Este año celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos un jueves. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Un fin de semana de cuatro días.

Pero primero, a celebrar el 4 de Julio. Hay desfiles, música en vivo y barbacoa. Perros calientes. Cerveza fría. Y, naturalmente, los fuegos artificiales. Aquí les recomendamos a dónde ir para ver lo mejor de Miami-Dade (y también un par de sugerencias cercanas en Broward).

Todos los eventos son el jueves 4 de julio.

BASH DE CUMPLEAÑOS DE AMÉRICA EN BAYFRONT PARK

301 Biscayne Blvd., centro de Miami

A estas alturas, ya sabe: vaya temprano a Bayfront Park para encontrar un lugar para esta fiesta anual en el centro de la ciudad. Las puertas se abren a las 10 a.m. y se cierran a las 10 p.m., con los fuegos artificiales a las 9 p.m. Toma un Budweiser en el jardín de la cerveza, donde la música en vivo comienza a las 2 p.m. La zona de diversión familiar se abre a las 3 p.m. También hay comida y bebida a la venta (no se permiten neveritas ni botellas, ni latas).

AVENTURA

Country Club Drive

Busca un lugar en Country Club Drive para ver los fuegos artificiales gratuitos de la ciudad a las 9 p.m.

COCONUT GROVE

Regatta Park, 3500 Pan American Drive

De 6 a 9 p.m., traiga sillas y mantas para el césped y encuentre su lugar para hacer un picnic, ya que sus restaurantes locales favoritos ofrecen barbacoa, mazorca de maíz y otros favoritos del 4 de Julio. Disfruta de juegos, música en vivo y fuegos artificiales. Entrada gratuita, pero RSVP a Eventbrite.

CORAL GABLES

Hotel Biltmore, 1200 Anastasia Ave., Coral Gables

Diríjase al campo de golf de Biltmore Hotel para encontrar un sitio en la grama ya que se abra a las 5 p.m. El concierto comienza a las 7 p.m., con los fuegos artificiales a las 9 p.m. Evite el tráfico y tome el servicio de traslado gratuito desde City Hall, University of Miami y el Youth Center.

El 4 de Julio, el Biltmore también ofrece una cena de barbacoa con asientos VIP para el concierto y exhibición de fuegos artificiales y una barra abierta de 5 a 10 p.m. La cena se sirve de 6-8: 45 p.m. Boletos $180 para adultos, $ 50 para niños; $ 140 para miembros.

DORAL

Doral Central Park, 3000 NW 87th Ave.

Traiga un picnic o compre comida de los vendedores en esta celebración gratuita del Día de la Independencia, que se realiza de 5 a 10 p.m. El estacionamiento anticipado pasa de $5 hasta el 1 de julio; $10 julio 1-4. Cómprelos en Morgan Levy Park o Doral Legacy Park o tome el Doral Trolley gratuito en Morgan Levy Park, Downtown Doral, Doral Meadow Park, Trails & Tails Park y Veterans Park.

HIALEAH

Ted Hendricks Park, 4800 Palm Ave., Hialeah

Vaya a Ted Hendricks Park para una celebración gratuita con DJ, música en vivo y una zona infantil. Toma un bocado en algunos de los camiones de comida favoritos de Miami. Puertas abiertas 4-11 p.m. con una pantalla de fuegos artificiales y láser una vez que este oscuro.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA EN HOMESTEAD

Homestead-Miami Speedway, 1 Ralph Sanchez Speedway Blvd.

Póngase su ropa de roja, blanca y azul para esta celebración gratuita de 6 a 10 p.m. Con camiones de comida, juegos mecánicos, juegos, música en vivo y, por supuesto, fuegos artificiales. $20 por la experiencia VIP, que ofrece una mejor vista de los fuegos artificiales.

JUNGLE ISLAND

1111 Parrot Jungle Trail, Miami

No hay fuegos artificiales aquí, pero puedes pasar el día con los animales de 10 a.m. a 5 p.m. Con desfiles patrióticos de animales al mediodía y a las 2:30 p.m. y un día lleno de entretenimiento y juegos para niños, un DJ para adultos y concursos. Los niños de 2 a 13 años pueden jugar en Jungle Splash con sus toboganes acuáticos y botes de remo, mientras que mamá y papá beben cerveza artesanal.

Con la compra de un boleto para un adulto, los niños obtienen entrada gratuita si se visten como sus animales favoritos (límite de dos niños por adulto). La entrada para adultos es de $ 49.49 en www.jungleisland.com (los boletos para niños cuestan $ 37.33)

KEY BISCAYNE

Mire el desfile patriótico a las 11 am a lo largo de Crandon Boulevard desde Harbor Drive hasta West End Drive. Haga un picnic y vea los fuegos artificiales una vez que esté oscuro en Village Green.

MIAMI BEACH

Ocean Drive entre las calles 5 y 15.

Encuentra una mesa en News Cafe o en uno de los otros lugares de Ocean Drive o toma un lugar en la playa para ver los fuegos artificiales a las 9 p.m.

MIAMI SPRINGS

650 Curtiss Pkwy.

Comience el día con un desfile patriótico a las 10 a.m., luego diríjase al Centro Acuático de Miami Springs para una fiesta en la piscina con perros calientes y papas fritas de mediodía hasta las 5 p.m. Fuegos artificiales gratuitos en el campo de golf al atardecer.

MICCOSUKEE RESORT & GAMING’S FOURTH OF JULY FREEDOM FESTIVAL

500 SW 177 Ave., Miami

Este festival es gratuito y cuenta con juegos de carnaval, música, toboganes de agua, paseos en bote, espectáculos de lucha de caimanes y artesanías de los nativos americanos que muestran los talentos únicos de la tribu Miccosukee. A partir de las 5:30 p.m. el cantante de folk Keith Johns se presenta seguido por la cantante ganadora del Premio Grammy, LeAnn Rimes. El festival comienza a las 10 a.m. y culmina a las 10 p.m. después de la exhibición de fuegos artificiales.

NORTH MIAMI

Campus de Kouvens de la Universidad Internacional de Florida, 3000 NE 151 St.

La entrada es gratuita, al igual que el estacionamiento en esta celebracion por la bahía. Las puertas se abren a las 6 p.m. Lleve sillas o mantas para entretenimiento en vivo antes de los fuegos artificiales alrededor de las 9.

NORTH BEACH

North Shore Park Bandshell, Collins Avenue y 73rd Street

El festival “Fire on the Fourth” comienza a las 9 a.m. con yoga. Los camiones de comida llegan a las 11 a.m., y la zona para niños se abre al mediodía con una pared de escalada, una estación de bungee y un tobogán inflable. La música comienza a las 5 p.m., con el director de orquesta Dave Mason tocando a las 7:30 p.m. Los fuegos artificiales terminan la noche a las 9 p.m.

PALMETTO BAY

Palmetto Bay Village Hall, 9705 Hibiscus St.

La fiesta comienza a las 6 p.m., con una zona infantil, vendedores de comida, artistas y vendedores de artesanías y fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

THE WHARF

114 SW North River Dr., Miami

Celebre el Día de la Independencia desde el mediodía hasta las 3 a.m. en este lugar en el centro de Miami con la revista Indulge. Niños y perros bienvenidos antes de las 6 p.m. Compra un trago de whisky americano y obtendrás una cerveza gratis. Para la entrada de cortesía, obtenga un boleto en Eventbrite.

BROWARD

FIESTA DE LA LIBERTAD EN GULFSTREAM

901 S. Federal Highway, Hallandale Beach

Disfrute de carreras, actividades familiares, sorteos y fuegos artificiales a las 9 p.m. desde el Grand Stand.

ESPECTACULAR DEL 4 DE JULIO EN FORT LAUDERDALE

A1A y Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale

Únase a la diversión familiar (zona infantil, toboganes, juegos de playa y más) desde el mediodía hasta las 5 p.m. La música comienza a las 4:30 p.m. con Brass Evolution; el director de orquesta Lee Greenwood (“God Bless the U.S.A.”) se presenta a las 7:45 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m.

HOLLYWOOD

Playa de Hollywood

Los fuegos artificiales en alta mar comienzan a las 9 p.m.