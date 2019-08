Taylor Swift gana el premio al video del año en los MTV

En esta fotografía de archivo del 20 de agosto de 2018 una estatua con la figura del trofeo del hombre en la luna de MTV en la alfombra roja de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) en el Radio City Music Hall en Nueva York. Missy Elliott recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard en los Premios MTV a los Videos Musicales. Elliott, Taylor Swift, Lizzo, Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lil Nas X, Rosalía y Ozuna serán algunos de los artistas que se presentarán en la ceremonia en Nueva Jersey en la que Swift y Ariana Grande son las artistas más nominadas.

La incomparable carrera de la rapera, cantante, compositora, productora y bailarina Missy Elliott, cuyos videos musicales han marcado el paso en las últimas dos décadas fue reconocida en los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) mientras que Taylor Swift se llevó el premio al video del año por su himno gay "You Need to Calm Down".

Rosalía y J Balvin ganaron el premio al mejor video latino por “Con altura”, su canción con El Guincho.

Elliott fue reconocida con el Premio Michael Jackson Video Vanguard y trajo a la vida real sus excéntricos, coloridos e innovadores videos de "Work It" a "Lose Control" en el escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Incluso lució en su actuación la misma bolsa de basura inflada que llevó con carisma y confianza en el video "The Rain (Supa Dupa Fly)" de 1997.

“He trabajado diligentemente por más de dos décadas y nunca pensé que estaría parada aquí recibiendo este premio”, dijo Elliott.

La estrella de 48 años también dedicó su premio a los bailarines del mundo y mencionó a artistas cuyos videos la han inspirado incluyendo a Janet Jackson, Madonna, Peter Gabriel y Busta Rhymes.

Elliott también honró a la fallecida estrella del R&B Aaliyah, quien fue su amiga y colaboradora. El 18º aniversario de la muerte de Aaliya se conmemoró el domingo.

"Aaliyah, te amo, te extrañamos", dijo Elliott.

Otras presentaciones del lunes incluyeron a la ex integrante de Fifth Harmony Normani, quien hizo impresionantes pasos de baile al estilo de su video "Motivation" sobre el escenario, Rosalía también bailó con precisión tras ganar el premio a mejor video latino, y la rapera Lizzo quien lució su habilidad para el canto con "Good As Hell" y "Truth Hurts".

Los VMAs, que se celebraron por primera vez en Nueva Jersey cerraron con una excelente presentación de artistas del estado incluyendo Queen Latifah, Redman, Wyclef Jean, Naughty by Nature y Fetty Wap.

Swift arrancó los VMAs, luciendo un corsé dorado para interpretar “You Need to Calm Down", que incluyó un gran arcoíris detrás de ella. Después tomó su guitarra para tocar la balada "Lover", que da título a su álbum lanzado el viernes.

“Quiero decir que este es un premio votado por los fans así que primero quisiera decir gracias a los fans porque en este video se dijeron varias cosas importantes, el hecho de que votaran por él significa que quieren un mundo en el que todos sean tratados por igual”, dijo Swift al recibir el premio al video del año acompañada por varias de las personas que participaron en su video.

El video de "You Need to Calm Down", una canción de Swift contra los homófobos y la gente que la critica sin razón incluyó a varios famosos como Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul y el elenco de "Queer Eye". Antes de su lanzamiento Swift anunció que ella apoya la iniciativa de ley conocida como Equality Act que busca que se prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, embarazo, maternidad o alguna enfermedad.

"You Need to Calm Down" también se llevó el premio al mejor video con mensaje positivo. El multifacético Todrick Hall quien ha aparecido en algunos de los videos de Swift, incluyendo "You Need to Calm Down", recibió el honor.

“Si eres un chico que está viendo este programa y es diferente, que se siente incomprendido, te necesitamos más que nunca para mostrar tu arte, comparte tus historias, comparte tu verdad en el mundo sin importar cuál es tu identidad, cómo te identificas, a quién amas”, dijo Hall, quien fue uno de los productores ejecutivos del video.

Swift comenzó la noche empatada con Ariana Grande como la artista más nominada en los VMAs, que tuvieron como anfitrión al comediante y actor Sebastian Maniscalco. Al final Grande se llevó el premio a artista del año y también el premio a canción del verano por "boyfriend", su éxito con Social House.

Rosalía y Balvin subieron juntos al escenario por el premio a mejor video latino por su éxito “Con altura”.

“Soy de Barcelona y me siento muy contenta por representar el lugar de donde vengo, representar a mi país, mi cultura, gracias por dejarme cantar esta noche, voy a cantar en español”, dijo Rosalía quien momentos más tarde interpretó “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna.

Balvin aprovechó para hablar a favor de los latinos y de la emergencia por los incendios en la Amazonía.

“Estoy muy orgulloso de ser latino, somos parte de la pandilla latina”, dijo. “Necesitamos ayuda para la selva del Amazonas porque está incendiándose, necesitamos ayuda para la selva”.

Más adelante en la noche Balvin cantó junto con Bad Bunny “Qué pretendes” de su EP “Oasis”. Ambos llevaban puestos vestuarios que los hacían ver como muñecos y estaban acompañados de otras botargas de dinosaurio, conejo y una cara feliz. En televisión se podían ver figuras creadas por computadora, como cactus y un sol, en el escenario. Ambos terminaron su actuación suspendidos con cables del techo.

Otros de los ganadores fueron Cardi B quien se llevó el premio a mejor video de hip hop por "Money", los Jonas Brothers que reclamaron el premio a mejor video pop por “Sucker” y Camila Cabello y Shawn Mendes quienes se llevaron el premio a mejor colaboración por “Señorita”, misma canción que interpretaron en la gala. Los Chainsmokers y Bebe Rexha ganaron el premio a mejor video dance por "Call You Mine".

Billie Eilish, quien dijo que estaba de gira en Rusia en un mensaje de video transmitido durante la gala, ganó el premio a mejor artista nuevo, artista “push” del año y mejor edición.

Lil Nas X y Billy Ray Cyrus ganaron el premio a la canción del año con "Old Town Road", que recientemente rompió el récord con el mayor tiempo en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard.

“Este es el primer premio que gano en mi vida”, dijo Lil Nas X de 20 años.