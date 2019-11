Blades dice que Trump no representa EEUU y niega ser hipócrita por vivir allí

El cantautor panameño Rubén Blades reveló este viernes en Medellín que planea escribir próximamente un libro sobre su experiencia como migrante en EE.UU., al que considera que “no representa” su presidente Donald Trump y afirmó que no se siente un “hipócrita” por vivir allí.

“Hay gente que me dice: ‘Rubén, tú eres un hipócrita. Tú hablas de los gringos y vives allá’. Le digo a la gente que mire un diccionario y lean la definición. El hipócrita no dice lo que piensa, el hipócrita disfraza sus sentimientos y su intención para no perjudicarse”, expresó el artista.

Esa reflexión surgió al hablar de su canción “Tiburón” en Medellín, donde participó este viernes en el debate “Música y Cambio Social” en el Circulat 10, la plataforma profesional de la industria musical latinoamericana.

El artista aseguró que “es más difícil hacer esas críticas de allá desde adentro que (desde) afuera”.

VETADO POR TIBURÓN

De su composición “Tiburon”, grabada junto al salsero Willie Colon en el álbum “Canciones del Solar de los Aburridos” en 1981, recordó que le significó estar vetado por quince años en la radio.

“Sacar un disco como ‘Tiburón’ allí no fue hipócrita, fue directo y eso me costó”, afirmó el panameño.

Ante el público que colmó el auditorio del Teatro Pablo Tobón, Blades arremetió contra Trump por considerar que no representa a Estados Unidos, país en el que reside hace varios años.

“Ese tipo (Trump) no representa a Estados Unidos, sino Bruce Springsteen (…) y toda la gente que yo conozco que es correcta, gente que trabaja”, aseguró.

UNA VICTORIA CONTROVERTIDA

Para el, la mayoría de las personas que votaron en Estados Unidos lo hicieron “contra ese tipo. Él no ganó la elección por voto popular”, sino que la ganó por los colegios electorales.

El panameño manifestó que continuará “brindando” su opinión con el propósito de “orientar”, pero advirtió que por las posturas que asume públicamente nunca espera “unanimidad” y admitió que está “acostumbrado a los fuetazos”.

“Nunca vas a poder complacer a los extremos”, sentenció el creador más reconocido de Panamá y exministro de Turismo.

Como complemento a esa aseveración, el autor de “Pedro Navaja” ironizó señalando que “si hablas bien de los que están fregados y defiendes a los que han sido invadidos, eres comunista. Si atacas dictaduras militares eres comunista subversivo. Si dices ‘Cuba, dale libertad a la gente’, entonces eres de la CIA”.

UN LIBRO VIVENCIAL

Blades, de 71 años, reveló que se encuentra en conversaciones con el grupo editorial Penguin Random House para publicar un libro que no solo incluirá comentarios sobre la música.

“Será sobre mi experiencia como migrante en Estados Unidos, especialmente ahora con lo que está ocurriendo con este señor, cuyo nombre no menciono ni mencionaré: ‘El Anaranjado’, como le digo yo”, comentó.

Como cierre de su charla, el intérprete reivindicó el papel que tiene la música en la sociedad y lamentó que todavía no se entienda su efecto en “nuestra psiquis, en nuestro cerebro, en nuestra alma”.

“Es vital para la existencia, tan vital como la comida y el agua”, apostilló.

Asimismo manifestó que ayuda a “extraer” lo mejor de la gente, y además resaltó su valor en términos de identificación, de solidaridad y de propuestas

MÚSICA MÁS ALLÁ DEL “ESCAPE”

En ese contexto, Blades expresó que no cree que todos los músicos tengan la obligación de hacer música que tenga alguna conexión con el aspecto político, pero sentenció que la música no solo funciona como “escape y diversión”.

“Creo que también la música puede servir para educar, para estimular, para informar, para crear conciencia, para demostrar solidaridad”, dijo el artista.

Indicó que esos aspectos los animaron a desarrollarse dentro de la música como compositor y cronista, como el propio Gabriel García Márquez lo denominó.

“Una de las cosas más importante ahora es compartir el conocimiento adquirido a través del tiempo para tratar de que la gente tenga menos problemas, sobre todo la gente joven”, puntualizó el panameño en su charla en Medellín.

Con el conversatorio de Blades, Circulart cerró sus eventos teóricos y continuará mañana su programación con una rueda de negocio, además de concierto con las agrupaciones de 16 países que participan en este encuentro, que finalizará el domingo.