Muere Heinsohn, exjugador, entrenador y cronista de Boston

El recuerdo de su compañero Anthony Galindo y el de una fiel seguidora inspiraron al grupo MDO (antes Menudo) a grabar Contigo en el cielo (With You in Heaven), una versión de su éxito Mil ángeles, que a manera de homenaje póstumo, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del miércoles 11 de noviembre.

El sencillo forma parte del álbum Songs for the Soul Volume 1, que saldrá al mercado en la primavera del próximo año.