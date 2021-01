Celtics aplastan 141-103 a los Cavaliers

Leer más

La culpabilidad significa que malgastas el presente y te quedas paralizado como consecuencia de una conducta de tu pasado; te sientes consternado por algo que expresaste o realizaste. La realidad, es que si tú piensas que sentirse mal o inquietarse cambiará un hecho del pasado, estás viviendo en una dimensión todavía por descubrir.

Estamos rodeados de personas que se sienten terriblemente por cosas que no deberían haber dicho o hecho, posiblemente tú no eres la excepción, y es que existe una auténtica confabulación no calculada, pero muy eficaz, que tiene el objetivo de convertirnos en infalibles aparatos culpables. Este artefacto cada vez que alguien le menciona que no ha sido una buena persona por cualquier motivo, responde afligiéndose en el momento presente. Ese dispositivo, que reacciona con descargas eléctricas de culpabilidad cuando le echan la gasolina adecuada, respira, habla y camina: eres tú.