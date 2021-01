Asia Argento acusa al director de “The fast and the furious”de abusos sexuales

AFP/Getty Images

La actriz italiana Asia Argento ha acusado al director estadounidense Rob Cohen, autor de cintas como “The fast and the furious” (2001), de drogarla y abusar sexualmente de ella durante el rodaje de la película “Triple X” (2002).

“Él es el director de ‘Triple X', se llama Rob Cohen y, mientras grabábamos la película un fin de ,me dio GHB, la droga de la violación”, relató Argento al programa de televisión italiana Verissimo.

La actriz, que recoge estos hechos en su autobiografía “Anatomia di un cuore selvaggio” (Anatomía de un corazón salvaje), explicó que todo ocurrió hace dos décadas en el rodaje de la mencionada película de acción, protagonizada por Vin Diesel.

Argento señaló que Cohen le dio éxtasis líquido y que unos instantes después perdió el conocimiento.

“Empecé a tener flashes, ver cómo me quitaba los pantalones y después me quedé en negro. Me desperté junto a él completamente desnuda, por la mañana me daba besos y yo, en vez de decir ‘qué me has hecho', dije ‘pero qué he hecho'”, confesó.

La hija del director Dario Argento aseguró que todo fue contra su voluntad: “Yo verdaderamente no lo deseaba, este hombre no me gustaba, no hubo ningún consentimiento por mi parte”.

No obstante, subrayó que en un primer momento se culpó a sí misma de aquellos hechos, algo frecuente en los casos de abusos sexuales en la industria del cine, como viene denunciando por su participación en el movimiento “Me Too”.

La actriz, de 45 años, fue una de las impulsoras de ese movimiento tras denunciar en 2017 haber sido violada por Harvey Weinstein durante un festival de Cannes cuando tenía 21 años.

Un año después, el actor Jimmy Bennett la acusaba de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 17 años.