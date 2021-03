Operan con éxito de corazón al príncipe Felipe de Inglaterra

Leer más

Tras su exitosa participación en el Premio Lo Nuestro, Marc Anthony regresará a los escenarios con el estreno de Una noche, su primer concierto en línea que saldrá al aire en vivo el sábado 17 de abril, a las 8 p.m.

El evento, que tendrá lugar en un estudio de televisión de Miami y al cual el público no tendrá acceso, será una oportunidad para que el cantante repase Hasta que te conocí, I Need to Know, Tu amor me hace bien y Hasta ayer, entre una larga lista de temas que han marcado su carrera a lo largo de 30 años.