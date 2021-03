Bolivia: aíslan cárceles fronterizas con Brasil por COVID-19

Leer más

Echando tiros regresa Alice Braga, en la quinta y última temporada de ‘Queen of the South’ en USA Network el 7 de abril a las 10 p.m. Esta serie sigue las aventuras de Teresa Mendoza, una mujer que se ve obligada a huir del cartel mexicano y buscar refugio en Estados Unidos, narrando su ascenso al poder de su propio imperio de narcotráfico. “La teleserie que está basada en ‘La Reina del Sur’, el bestseller mundial de Arturo Pérez-Reverte, comenzó a rodarse en México, y en locaciones de Malta, Colombia y Nueva Orleans”, comenta Alfonso Herrera, quien encarna a Javier Gallegos, un asesino dispuesto a masacrar a sangre fría por dinero, en la teleserie que durante cinco temporadas se ha ubicado como la #1 de USA Network. Y es que Herrera está triunfando en Hollywood, por eso dejó de matar de amor a sus fans -moviendo la cadera- en el exitoso grupo RBD… para matar del susto a los televidentes como protagonista de ‘The Exorcist’ (Fox)… y ahora anda matando extras en ‘Queen of the South’, donde el guapo mexicano encarna a un gatillero al que le encantan las mujeres, las balaceras y el reventón.