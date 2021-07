¿Quiéres ser tu propio jefe? Latinos en Miami encuentran la receta a través del mundo fitness

Entrenadores fisicos den Miami

Debido en cierta medida a la epidemia de obesidad que azota al mundo entero, el estilo de vida fitness ha cobrado mayor relevancia y ha abierto un potencial de mercado y un negocio muy rentable. Varios son los latinos en Miami que han emprendido en este mundo y han encontrado el éxito a través de esfuerzo, constancia y actividad física.

Imágenes de la entrevista con Luis Ernesto Gómez ( 06/02/2021) Carlos Martínez

Luis Ernesto Gómez, 30, es un entrenador físico nacido en Cuba que ha obtenido varios éxitos en el mundo del fitness, pero esclarece que su primer logro fue llegar a este país.

“Yo tuve que venir por fronteras desde Ecuador, y llegar aquí para mi fue tremendo logro”, comentó Gómez. “Tuve que empezar a trabajar, y en el 2018 me hago entrenador y participé en una competencia de fisiculturismo mientras trabajaba en un camión. Recuerdo que esa transición de dejar un trabajo regular para seguir mi sueño fue bastante difícil, pero no me arrepiento de mi decisión.”

Luis Ernesto también fue participante del Domo del Dinero de la cadena Telemundo a finales del año pasado, y a pesar de no haber ganado describe esa experiencia como única.

“Saber que era el único cubano ahí, todo el mundo en vez de decirme Luis me decía Cuba, se sentía súper bien”, expuso.

En estos momentos, Gómez esta trabajando en proyectos con Netflix y Apple Tv; y es conocido también por haber entrenado a figuras públicas como la empresaria Maripily Rivera, el periodista Yusnaby Pérez, entre otros.

Él exhorta a las personas que tomen este camino, pero que tengan mesura, que se preparen y estén seguros de si mismos, porque este estilo de vida lleva empeño y dedicación.

“Créanme que el principio es duro, pero no te puedes dar por vencido; yo pase de cobrar de $10 la hora a $80. Por lo tanto, tienes que seguir, cerrar los ojos y hacerlo, es la única manera de lograrlo”.

Entrevista con Merbys Cardozo en su casa ( 05/30/2021) Carlos Martinez

Merbys Cardozo (la Chamo) es una mujer venezolana de 45 años y considera al mundo fitness como un cambio de vida que le ha traído innumerables beneficios para su salud física y mental.

Ella decidió convertirse en entrenadora personal durante el transcurso de COVID-19, a mediados del año pasado.

“Tengo muchos anos haciendo ejercicios, y durante el confinamiento por el tema de la pandemia, me pregunte a mi misma porque no me arriesgaba y realizaba un cambio en mi vida ya que me gustas y me divierte tanto hacer ejercicios”, comentó Cardozo.

“Ya yo venía de ese típico trabajo regular que hacemos todos en los Estados Unidos, y dije voy a estudiar y voy a sacar mi certificado, ya que esto es lo que me gusta y me nutre”.

Ella también agregó que el apoyo de su familia fue fundamental en dar este paso.

“El apoyo de mi esposo, de mi hijo, de mi sobrina, de mis amigos fue primordial, ya que formaron parte de ese impulso que me hacía falta”.

El proyecto de Cardozo lleva el nombre de INIZIARE haciendo alusión a que este nuevo estilo de vida representa un “inicio total” para ella y su familia.

“Nunca me había arriesgado hacer algo distinto, y cuando uno emigra uno tiene que hacer lo que venga porque tienes que sobrevivir. Y para mí esto que estoy haciendo ahora es un iniciar, un iniciar en salud, en bienestar, en el día a día, en el compartir con los amigos y en respirar de nuevo”, añadió.

La Chamo considera que toda aquella persona que se siente insegura en tomar este paso debe hacerlo, ya que es la única manera de saber si valió o no la pena.

“La vida consiste en arriesgarse hacer algo distinto. También hay que prepararse y no hacer las cosas alocadamente; uno tiene que estar seguro, pero les garantizo que este estilo de vida te hace reinventarte como persona y se convierte en algo vital de tu día a día”, concluyó.

Imágenes de la entrevista con el entrenador Carlos Torres en el 8Club Gym de la calle 8 ( 06/02/2021) Carlos Martínez

Carlos Torres es un bailarín dominicano y entrenado físico de 35 años que ha encontrado a través del mundo fitness una forma de emprender económicamente y tener un mejor estilo de vida.

“Llevo asociado a el mundo fitness más de la mitad de mi vida. Empecé desde muy pequeño y con el tiempo me convertí en instructor de baile de un gimnasio en República Dominicana. De ahí aprovechaba y hacia ejercicios con pesas, y algunos de los participantes de las clases de bailes se acercaban a mi para entrenar conmigo,” argumentó Torres.

Él estudió en su país ingeniería en sistemas de informática y trabajó en ello durante dos años; pero se sentía asfixiado de tener ese tipo de trabajo regular dentro de una oficina con horarios fijos.

“Esto para mi era como sentirme preso, entonces renuncié, y decidí dedicarme a la danza y al mundo fitness”, apuntó.

Ante esta decisión su familia no se mostró a favor. Su abuela no quería saber de ello y le decía que “eso no era trabajo”.

“Mi abuela es una persona muy culta, y durante años comió (leyó) muchos libros y para ella los estudios es la base de todo. Ella me decía que dejara eso y me convirtiera en un hombre, que eso de los ejercicios no era mas que un entretenimiento”, comentó.

Hoy en día, Torres tiene mas de 25 mil seguidores en su página de Instagram y todos los días comparte sus rutinas y motiva a sus seguidores para que adopten este método de vida.

“El mundo del fitness te beneficia doble. Te beneficia a ti en tu vida personal y tú beneficias a otras personas a tener a tener mejor rendimiento físico y a tener un mejor estilo y calidad de vida”, finalizó.