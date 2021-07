Instagram censura foto de Ricky Martin con uno de sus hijos

Ricky Martin AFP via Getty Images

La superestrella puertorriqueña Ricky Martin fue víctima de la censura después de que Instagram decidiera eliminar una fotografía en la que aparece besando a uno de sus hijos.

La acción tuvo lugar en la cuenta de sus seguidores @ricky_martin_arte, donde se afirma que la imagen fue suprimida por ir en “contra de las normas” con respecto a los contenidos que se publican, de acuerdo con el periódico El Nuevo Día.

“¿Cuándo una foto de un padre y un hijo va en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra tu foto #RickyMartin #HomofobiaÉCrime #RickyMartinArte”, dice la cuenta en el pie de la foto.

Días después el propio cantante compartió la información en su cuenta de Instagram en la que afirmaba que el muchacho era su hijo, al tiempo que manifestaba su descontento.

Por su parte, un grupo de seguidores catalogaron la decisión de homofóbica mientras que otro grupo sostenía que fue un error del algoritmo.

Según especuló la publicación, la medida tuvo su origen luego de que el intérprete de La vida loca diera a conocer una reflexión sobre la aceptación de la diversidad.

Desde su “lado más vulnerable”, el artista recordó que había subido unas fotos junto a su esposo Jwan Yosef para una edición especial de la revista CAP 74024, a propósito de la celebración del Mes del Orgullo LGBTQ+, una experiencia que catalogó de “maravillosa”.

Entre otras reflexiones, confesó que al ver esas fotos, siente una paz plena de poder celebrar a su familia como se merece, “por todo lo alto”, y celebrarse tal y cómo es, sin importarle el qué dirán.

Ricky también reveló que el miedo a hablar sin tapujos de su orientación sexual ya no lo paraliza, sino todo lo contrario, más bien le da mucha más fuerza y lo empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual”, escribió el cantante.

“A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, concluyó.