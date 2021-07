Spears podrá tener un nuevo abogado en caso de tutela

La simpatizante de Britney Spears Stephanie Lewis de Los Angeles sostiene un retrato de la cantante pop fuera de una audiencia sobre la tutela de Spears en la Corte Stanley Mosk, el míercoles 14 de julio de 2021 en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Un nuevo abogado ha sido designado para representar a Britney Spears en su tutela después de una audiencia en la que la cantante habló entre lágrimas sobre el impacto del caso en su vida.

La jueza de la Corte Superior de Los Angeles Brenda Penny aprobó el miércoles que Spears contratara al ex fiscal federal Mathew Rosengart para representarla. El fallo fue celebrado por los fans fuera de la corte.

Rosengart solicitó que el padre de Spears, James, fuera destituido como responsable de la tutela de la cantante, pero esto fue rechazado.

Spears habló por segunda audiencia consecutiva, y en algún momento dijo que los actos de la tutela, que ha dictado sus asuntos personales y financieros desde comienzos de 2008, son “crueldad”.

Pidió que el caso termine inmediatamente, pero no si tiene que pasar por más evaluaciones “estúpidas”.

Spears habló brevemente a la corte, y rompió en llanto hacia el final de sus declaraciones.

La audiencia se hizo tres semanas después de que Spears se dirigiera dramáticamente a la corte por primera vez en una audiencia abierta, diciéndole a Penny que estaba siendo obligada a tomar medicamentos y usar un dispositivo intrauterino como anticonceptivo, dijo que no le permitían casarse con su novio y que quería poseer su propio dinero.

“Simplemente quiero mi vida de regreso”, dijo Spears el 23 de junio.

Las declaraciones de Spears llevaron a la renuncia de su abogado designado por la corte, el retiro de una compañía de administración de patrimonio, que se supone debía vigilar sus finanzas, y a una serie de acusaciones entre su padre y una tutora profesional sobre quién es el culpable de las circunstancias legales que Spears ha dicho son “abusivas” y necesitan terminar.

Los simpatizantes de Spears se congregaron fuera de la corte en Los Angeles donde se realizaba la audiencia, al igual que lo han hecho durante audiencias recientes. El congresista de Florida, Matt Gaetz apareció brevemente para hablar a la multitud.

“Ahora todo mundo sabe lo que quiere Britney Spears, y es la libertad que se le debería dar a cada estadounidense. ¡Liberen a Britney!”, gritó.

En Washington, D.C., un grupo de simpatizantes de Spears se manifestó en el conjunto de monumentos conocido como National Mall para apoyar a la cantante.

Spears ha estado bajo supervisión de la corte, con su padre y un equipo de abogados controlando sus asuntos personales y finanzas, desde febrero de 2008. En ese entonces Spears estaba pasando por una crisis personal y su familia buscó la tutela como una forma de protegerla.

Por años el caso se desarrolló con poco drama, aunque en años recientes surgieron dudas sobre su duración y la opinión de la cantante sobre el mismo. Esto culminó en meses recientes con un intenso escrutinio público sobre la forma de actuar de la corte, que ha tenido audiencias principalmente privadas por la información médica y confidencial sobre la cantante y su estado.

También se ha puesto atención en la compleja red de abogados y otras personas involucradas en la tutela.

En la audiencia del 23 de junio Spears criticó duramente a su padre, quien es guardián de sus finanzas y tuvo críticas más mesuradas contra Jodi Montgomery, la profesional designada por la corte que actúa como tutora de la persona, supervisando sus elecciones personales.

James Spears dijo en un documento legal que la corte necesita investigar las acusaciones y el papel de Montgomery al señalar que la vida personal de su hija ha estado más allá de su control desde que renunció como tutor personal en 2019, un rol que jugó por 11 años. James Spears se opuso a la solicitud de Montgomery para recibir fondos para contratar seguridad por amenazas de muerte recientes diciendo que él ha recibido amenazas similares por años.

Montgomery negó que a Britney Spears se le impida casarse o se le obligue a usar un método anticonceptivo. Arremetió contra James Spears, diciendo que Britney Spears no ha expresado ningún deseo de expulsarla como lo hizo con su padre.

Montgomery dijo que está comprometida a desempeñar su trabajo y está implementando un plan de atención para ayudar a acabar con la tutela, algo que dijo que James Spears no ha expresado ningún deseo de hacer.

Pese a que ha desempeñado su trabajo durante casi dos años, el estatus de Montgomery sigue siendo técnicamente temporal. Parecía estar encaminada a una designación permanente antes de los sucesos recientes.

The Bessemer Trust, una compañía financiera que Spears había buscado como reemplazo para su padre el año pasado, pero que en cambio fue designada para trabajar junto con él, también se retiró de la tutela la semana pasada, diciendo que no quería participar en un acuerdo legal que la cantante no deseara.