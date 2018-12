El drama del éxodo cubano en muestra de cine en Miami

La tragedia ocurrida hace 23 años en el islote bahamense de Cayo Perro no se le ha podido borrar de la mente al reportero gráfico Roberto Koltún, quien la refleja en Nunca más balseros, un conmovedor material cinematográfico que se presenta en la feria Miami River Art Fair como parte del Miami Film Show.

En 1997, en medio del éxodo de los balseros, 14 personas que escaparon de Cuba en una frágil embarcación quedaron varadas en el islote bahamense. Perecieron cinco, entre ellos dos niñas de cuatro y 13 años que no pudieron resistir hasta la llegada de la Guardia Costera después que un avión de Hermanos al Rescate les avisó.

La desesperación del padre de Camila Martínez y Adianet Tamayo, quien se mantuvo dándole respiración boca a boca a una de ellas hasta que murió, es de uno de esos testimonios que Koltún no puede olvidar. Tampoco la visión de los cuerpos enterrados entre los arrecifes en tumbas improvisadas con corales que parecían alas de ángeles.

“No estábamos preparados para lo que vimos ahí”, dijo Koltún, que fue como fotorreportero en el barco My Dream acompañando una misión organizada por la Fundación Nacional Cubano Americana para recuperar los cadáveres, junto a otros miembros de la prensa y de la comunidad que abogaban por los balseros.

Suscríbase

El tráiler de Nunca más balseros, un documental de 40 minutos aún en preparación que se estrenará a mediados del año próximo, es uno de los 12 cortos que se presentan en el Miami Film Show.

La muestra proyectará minifilmes e instalaciones de video hasta el miércoles 5 de diciembre en el Downtown Miami Convention Center, ubicado en el James L. Knight International Center.

La Feria, en el entorno del río Miami y a la que se puede llegar también en bote, exhibe obras de 30 países en la semana de Art Basel.

El comunicador y periodista Horacio Knaeber, director ejecutivo del Miami Film Show, explicó que los materiales cinematográficos se dividen en las categoría de artísticos, con un énfasis en lo experimental, e investigativos.

Knaeber destacó que, aunque Nunca más balseros se refiere al éxodo cubano, también sensibiliza sobre un tema muy actual y generalizado, el de la inmigración.

“La mayoría de las fosas con cuerpos de inmigrantes que se encuentran en la frontera de Estados Unidos, son de balseros sin balsas”, señaló Knaeber, narrando a su vez uno de los testimonios del documental de Koltún que más lo impresionó: el de un padre que durante la travesía en balsa le prometió a su hijo que le compraría una bicicleta a su llegada a Estados Unidos.

“Ahora estoy en Estados Unidos y tengo muchas bicicletas, pero no tengo hijo”, dijo el padre en el funeral del niño, según contó Knaeber.

Afiche del documental ‘Nunca más balseros’, de Roberto Koltún, en memoria de las hermanas Camila Martínez y Adianet Tamayo, que murieron en la tragedia de Cayo Perro, Bahamas, en 1997. Roberto Koltún

Koltún eligió el nombre del documental en referencia a la frase de condena al Holocausto “Never Again (Nunca más)”.

“Es un documental para que no se repita la historia de los cubanos, para que quede para las nuevas generaciones. Nosotros, como cubanos, conocemos la historia, pero un chileno, un guatemalteco, un argentino, un estadounidense no saben el dolor tan grande que ha sido”, expresó Koltún.

Con el material acumulado en más de dos décadas como fotorreportero para el Nuevo Herald e imágenes de archivo de varias instituciones de Miami, Koltún sigue esta obra de entrega para la que ha recibido el apoyo del cineasta Alejandro Mederos, que se encarga de la edición del documental. También de Emilio Estefan, quien ha prometido su contribución en la banda sonora, en la que quizás se escuche la voz de Gloria Estefan.

Por otra parte, Knaeber señaló que una buena parte de los cortos de la muestra se enfocan en la problemática mundial del medio ambiente, y en especial, del agua.

SHARE COPY LINK Balseros cubanos llegan a Key Biscayne (Video por Pedro Portal / El Nuevo Herald)

Orígenes, de Franklin Mendoza, es un proyecto de video artístico que busca explorar las sensaciones del ser humano durante el nacimiento. Let Be The Light, de Génesis González, es un trabajo de video y fotografía que crea una relación entre la luz y el color con imágenes abstractas, por mencionar solo algunos de los cortos.

El lunes 3, en la ceremonia de apertura de la feria, se entregaron también los premios INSJ Miami Media Award 2018, un tributo a la excelencia creado por International Network of Social Journalism (INSJ), que preside Knaeber, para reconocer a medios y profesionales comprometidos con el pluralismo, la calidad y el desarrollo, según expresó la página del Festival.

Miami Film Show en Miami River Art Fair, hasta el 5 de diciembre, 12 a 6 p.m. en Downtown Miami Convention Center, en James L. Knight International Center 400 SE 2 Ave, Miami.

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH.