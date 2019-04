Latin Lover desfiló con las súper estrellas de Hollywood

El luchador mexicano Víctor Reséndez, alias Latin Lover, es un fortachón muy suertudo. A la par de su carrera sobre el ring, ha trabajado en telenovelas y teatro, luego de ganar el reality show Bailando por un sueño. Actualmente participa en Mi marido tiene+familia, la novela de más rating en México… y como si fuera poco debutó en el cine en la película Roma, encarnando al Profesor Zovek, el escapista mexicano que ha sido comparado con Houdini. “Cumplí el sueño de actuar en la pantalla grande, y de la mano del gran Alfonso Cuarón, en la película nominada a 10 premios Oscar. Me habían dicho que era estricto y enojón, pero a mí me trató muy bien. Cuando vio que los extras, camarógrafos y hasta Yalitza Aparicio querían sacarse fotos conmigo, él me felicitó por mi carrera en televisión y los 22 años que llevo como luchador”, declaró Víctor, a quien le resbalan los comentarios negativos. “Fue genial trabajar con Cuarón y desfilar por la alfombra roja rodeado de estrellas en los Oscar”, puntualizó el lucha-bailarín, que con su enorme retaguardia, enloquece a las fans a quienes les gusta pellizcarlo porque dicen que parecen de nalgodón.

