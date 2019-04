Lo mejor de cine alternativo en Miami

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes The Tragedy of King Richard the Second (2019), del inmortal William Shakespeare, con la dirección de Joe Hill-Gibbins. Bajo una iniciativa del programa National Theatre Live que graba en vivo lo mejor del teatro inglés, el espectador puede seguir la vida de Richard II, Rey de Inglaterra, un hombre irrespetuoso y lleno de vanidad. Su mandato trajo descontento en el pueblo, por eso, como último recurso, debe enfrentar nuevos desafíos, enemigos y sus propios demonios. Una mega producción que reúne el rol protagónico de Simon Russell Beale. Funciones del fin de semana: viernes, sábado y domingo a las 12 p.m.

En la misma sala pero el sábado a la noche John Wick (2014), de Chad Stahelski y David Leitch. Días después de la muerte de su esposa, John Wick, un ex asesino a sueldo, recibe un perro que ella misma le regaló. Sin embargo, una pandilla de la mafia rusa entra en su casa para robar y matar a su mascota. Furioso y con ansias de venganza, Wick se prepara para matar a Iosef Tarazov, hijo del mafioso ruso Viggo Tarazov. Con la estética de John Woo y Jean-Pierre Melville, una historia oscura, con la atmósfera de pesadillas extrañas, que se revela una película de excelente entretenimiento. A las 11: 30 p.m.

La Miami Beach Cinematheque estrena el viernes Pájaros de verano (2019), de Christina Gallego y Ciro Guerra, y con las actuaciones de Carmiña Martínez y José Acosta. El lucrativo negocio de la venta de marihuana a los Estados Unidos fue el comienzo de un negocio que traería muerte y violencia a un país. En la Guajira, una familia wayúu debe debatirse entre sumarse a un negocio turbio o preservar un honor ancestral. La obra fue elegida para representar a Colombia en la 91° edición de los Premios Óscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Funciones el fin de semana: viernes 6:45 p.m., 9 p.m.; sábado 4:20 p.m., 6:45 p.m., 9 p.m.; domingo 3:45 p.m., 6 p.m. y 8:15 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Transit (2019), producción entre Alemania y Francia, del realizador Christian Petzold y basado en la novela homónima de Anna Seghers. Las tropas alemanas están en las afueras de la ciudad de París. Georg escapa a Marsella en el último momento con una maleta que contiene el legado de un olvidado escritor llamado Weidel. En esos papeles se encuentra un manuscrito, algunas cartas y la garantía de una visa de la Embajada de México. Asumiendo la identidad de Weidel, Georg intentará obtener uno de los pocos pasajes escasos en un barco. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m., 8:30 p.m.; sábado 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m.; domingo 1:30 p.m., 3:30 p.m. y 5:30 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena esta semana Ash Is Purest White (2018), de Jia Zhangke. La bella Qiao está dedicada a su amante mafioso, Bin (Liao Fan). Durante una pelea entre bandas rivales, ella usa un revolver para protegerlo y así termina con una condena de cinco años en prisión por su acto de lealtad. En esta producción de origen chino, Zhang-Ke fusiona su reconocida textura contemplativa con elementos de género para crear un cuento de gran presupuesto y sorprendente encanto.

En la misma sala Rembrandt (2019), documental de Kat Mansoor. Dado el acceso exclusivo y privilegiado a museos, la película exhibe una exposición histórica al tiempo que entrelaza la historia de la vida de Rembrandt. La exposición se centra en los aspectos más destacados de los últimos años del pintor, que comúnmente se considera su mejor etapa creativa. Para muchos, Rembrandt es el mejor artista que jamás haya existido y esta película busca explorar la verdad sobre el hombre detrás de la leyenda.

