Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Ferrante Fever (2017), documental italiano de Giacomo Durzi. Con más de 10 millones de copias vendidas alrededor del mundo, Elena Ferrante es una estrella literaria. Recientemente fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Este trabajo explora el enigma que es su vida, ya que nadie sabe la identidad del autor, con entrevistas exclusivas a Hillary Clinton, Roberto Saviano, Jonathan Franzen, entre otras celebridades. Funciones el fin de semana: viernes 4:30 p.m., 6:15 p.m.; sábado 4:30 p.m., 6:15 p.m.; domingo 3:45 p.m. y 5:30 p.m.

En la misma sala se realiza el fin de semana “Family Day on Aragon”, evento organizado en conjunto por Books & Books, Coral Gables Museum y la Cinemateca. Esta vez se proyecta Nausicaä of the Valley of the Wind Japan (1984), filme de animación japonés del director Hayao Miyazaki. Ambientada en un mundo devastado y diezmado por venenos atmosféricos y enjambres de insectos gigantes, Nausicaä es la historia de una joven princesa, valiente e inocente, cuyo amor por todos los seres vivos y la apasionada determinación de entender los procesos de la naturaleza la llevan a un terrible peligro. Sábado y domingo 11 a.m.

También en el Coral Gables Art Cinema se proyecta el sábado a la noche el clásico de aventuras Indiana Jones and the Last Crusade (1989), de Steven Spielberg, con Harrison Ford y Sean Connery. En esta nueva secuela Indiana (Ford) se entera de que su padre (Connery) fue secuestrado por nazis mientras buscaba el legendario Santo Grial. Ahora le toca derrotar a los fanáticos ocultistas de Hitler, rescatar a su padre y asegurar el hallazgo arqueológico más precioso del mundo. Copia en 70mm. A las 11:45 p.m.

La Miami Beach Cinematheque estrena el viernes Ash is Purest White (2017), drama chino del director Jia Zhangke. Seleccionado para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la trama gira en torno a la bella Qiao, que está dedicada a su amante mafioso, Bin (Liao Fan). Durante una pelea entre bandas rivales, ella usa un revolver para protegerlo y así termina con una condena de cinco años en prisión por su acto de lealtad. En esta producción de origen chino, Zhang-Ke fusiona su reconocida textura contemplativa con elementos de género para crear un cuento de gran presupuesto y sorprendente encanto. Funciones el fin de semana: 6:30 p.m., 9 p.m.; sábado 4 p.m., 6:30 p.m., 9 p.m.; domingo 3:14 p.m. y 5: 45 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Diane (2019), de Kent Jones. Para Diane (Mary Kay Place), todos los demás son lo primero. Generosa, pero con poca paciencia, pasa sus días vigilando a amigos enfermos, trabajando como voluntaria en un comedor local e intentando salvar de sí mismo a su hijo adicto a las drogas (Jake Lacy). Pero debajo de su rutina de sacrificio, Diane está librando una batalla interna por un pasado que no puede olvidar y que amenaza con destruir su mundo cada vez más caótico. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m., 8:30 p.m.; sábado 12 p.m., 2 p.m.; domingo 2 p.m., 4 p.m. y 6 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena esta semana The Sower (2019), drama francés de Marine Francen, con Pauline Burlet, Geraldine Pailhas y Alban Lenoir. Es 1851 y Napoléon Bonaparte ordena el arresto de todos los hombres de una remota aldea después de un levantamiento político. De esta manera, las mujeres pasan años en total aislamiento, obligadas a cuidar las propias cosechas. Algunas mujeres han perdido a sus esposos; otras, la posibilidad de experimentar el amor físico o la maternidad. Las mujeres prestan juramento: si viene un hombre, lo compartirán como amante. Cuando llega un extraño viajero, enciende pasiones y celos que amenazan con destruir la comunidad unida. Con Pauline Burlet, Geraldine Pailhas y Alban Lenoir.

En la misma sala Madama Butterfly (2019), opera de Giacomo Puccini, con Ermonela Jaho, Enkelejda Shkosa y Marifé Nogales. El genial Puccini, un hombre de espíritu teatral sutil, retrató brillantemente la fragilidad de una geisha enamorada que, ingenuamente, creía que aquel oficial venido de Estados Unidos también la amaba. La partitura musical evoca melodías japonesas tradicionales agradablemente armonizadas. Butterfly es una encarnación del conflicto entre dos civilizaciones. Bajo la dirección de Mario Gas.