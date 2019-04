Lo mejor de cine alternativo en Miami

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘Buddy’, de Heddy Honigmann. Un filme que es un retrato sensible sobre la vida de seis perros y sus dueños.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Buddy (2019), de Heddy Honigmann. Un filme que es un retrato sensible sobre la vida de seis perros y sus dueños. A través de esta relación se explora la relación que tienen los seres humanos con el que es considerado su mejor amigo. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 2 p.m. y 6:30 p.m.; domingo 1: 15 p.m. y 5:45 p.m.

Coral Gables Art Cinema estrena el sábado en la noche ‘Gattaca’, de Andrew Niccol, con las actuaciones de Uma Thurman y Ethan Hawke. IMdB

En la misma sala pero el sábado en la noche Gattaca (1997), de Andrew Niccol, con las actuaciones de Uma Thurman y Ethan Hawke. Entre la ciencia ficción y el thriller, esta película gira en torno a una sociedad en el futuro que está liderada por niños concebidos por manipulación genética. Vincent Freeman (Hawke), que ha sido engendrado fuera del programa, lucha por superar la discriminación para realizar su sueño de ir al espacio. Copia en 35mm. A las 11:30 p.m.

El O Cinema Miami Beach estrena el miércoles Knock Down The House (2019), documental de Rachel Lears. Cuando la tragedia golpeó a su familia en medio de la crisis financiera, Alexandria Ocasio-Cortez tuvo que trabajar turnos dobles en un restaurante para salvar su casa de la ejecución hipotecaría. Después de perder a un ser querido por una afección médica, Amy Vilela no sabía qué hacer con el enojo que sentía por el sistema de salud pública de Estados Unidos.

El O Cinema Miami Beach estrena el miércoles ‘Knock Down The House’, documental de Rachel Lears con Alexandria Ocasio-Cortez. IMdB

Cori Bush salió a las calles a protestar cuando la policía asesinó a un hombre afroamericano en su vecindario. Paula Jean Swearengin estaba harta de ver a sus amigos y familiares morir por los efectos ambientales de la industria del carbón. En definitiva, un excelente trabajo que describe la vida de cuatro mujeres involucradas en varias campañas políticas durante las elecciones al Congreso de los Estados Unidos en 2018.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes ‘Ramen Shop’, producción de origen japonés del realizador Eric Khoo. IMdB

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Ramen Shop (2019), producción de origen japonés del realizador Eric Khoo. Masato es un joven chef de ramen en la ciudad de Takasaki. Después de la repentina muerte de su padre decide ir a Singapur para reconstruir su vida familiar. Allí conoce a Miki, una bloguera japonesa que escribe sobre comida y es madre soltera. A través de los alimentos dos vidas tan diferentes sanarán el dolor que pesa en el alma. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 1 p.m. y 5 p.m.; domingo 4 p.m.

En la misma sala The Wedding Guest (2019), thriller del director Michael Winterbottom que describe los submundos de Pakistán y la India. Jay (Dev Patel), un hombre que oculta un secreto, viaja de Gran Bretaña a Pakistán para asistir a una boda armado con una escopeta y el plan para secuestrar a la futura novia (Radhika Apte). A pesar de que su plan funciona, rápidamente se verá envuelto en una trama compleja, tan excitante como peligrosa. Funciones el fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 3 p.m., 7 p.m.; domingo 2 p.m. y 6 p.m.

La Miami Beach Cinematheque exhibe el viernes Long Day’s Journey into Night (2019), producción china de Bi Gan con Wei Tang, Jue Huang, Sylvia Chang y Hong Chi-Lee. Un hombre solitario (Huang) que sufre el acecho de la pérdida contada en dos partes: la primera es un mosaico de su pasado; la segunda, un sueño nocturno. Funciones el fin de semana: viernes 6:25 p.m. y 9 p.m.; sábado 3:45 p.m., 8:15 p.m.; domingo 3:30 p.m. y 8:05 p.m. En 3D.

El MDC’s Tower Theater estrena esta semana ‘Rattlesnakes’, thriller de Julius Amedume. IMdB

El MDC’s Tower Theater estrena esta semana Rattlesnakes (2019), thriller de Julius Amedume basado en la obra homónima de Graham Farrow, con las actuaciones de Jimmy Jean-Louis, Jack Coleman, Kathleen McClellan y Jay Acovone. Robert McQueen (Jean Louis) es un terapeuta de Los Ángeles con una clientela formada solo de mujeres. En el camino a una cita con una de ellas, infelizmente casada, Robert es secuestrado por tres enmascarados. Cuando se sacan las máscaras, sus atacantes resultan ser los maridos de sus clientes más habituales que lo acusan de acostarse con sus esposas –una afirmación que él niega fervientemente, suplicando por su inocencia. En un intento desesperado por cambiar la decisión de los tres hombres, Robert revela algo más: un secreto que cambiará la vida de todos para siempre.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez