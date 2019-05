Lo mejor de cine alternativo

Estreno en el Coral Gables Art Cinema de ‘The 400 Blows’ (1959) el realizador francés François Truffaut. El filme, en blanco y negro, retrataba la problemática niñez de Antoine Doinel, interpretado por otro ícono del cine galo, Jean-Pierre Léaud.

El Coral Gables Art Cinema proyecta durante esta semana el excelente “The Adventures of Antoine Doinel”, ciclo que reúne cuatro filmes del mítico François Truffaut. Con el estreno de The 400 Blows (1959) el realizador francés pateó el tablero del séptimo arte estableciendo las bases de la Nouvelle Vague, exquisito movimiento cinematográfico. El filme, en blanco y negro, retrataba la problemática niñez de Antoine Doinel, interpretado por otro ícono del cine galo, Jean-Pierre Léaud. El personaje se convirtió en un referente, tanto, que Truffaut lo utilizó en Antoine & Colette (1962), Bed and Board (1970) y Love on the Run (1979), obras que siguen la vida de Antoine, desde una niñez y adolescencia de innumerables frustraciones y enredos románticos a los problemas y momentos de felicidad que conlleva el matrimonio, los hijos y la adultez. El ciclo proyecta las cuatro películas de la saga Doinel en copias de 35mm. Para más información: www.gablescinema.com

En la misma sala pero el sábado a la noche Spaceballs (1987), de Mel Brooks. Esta clásica comedia protagonizada por Rick Moranis se ríe de filmes fundamentales de la ciencia ficción como Star Wars, Alien y Star Trek. El malvado líder de Spaceball, Dark Helmet (Moranis), quiere quedarse con el planeta Druidia. Para conseguirlo, planea el secuestro de la princesa Vespa el día de su boda. Pero las cosas funcionan de otra manera cuando se inmiscuyen el pícaro Lone Star (Bill Pullman) y su fiel compañero Barf (John Candy). Una cacería por el espacio tan divertida como delirante. Copia en 35mm. A las 11:30 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el jueves The Experimental City (2017), de Chad Friedrichs. Este documental investiga el intento futurista de resolver problemas urbanos mediante la creación de una ciudad en los bosques de la zona norte de Minnesota. En el corazón de la historia está el renombrado científico, inventor y autor de tiras cómicas, Athelstan Spilhaus, que sueña con un nuevo tipo de urbe planificada que utiliza últimas tecnologías en comunicación, transporte, control de la contaminación, suministro de energía -incluso en recintos abovedados a gran escala- en un intento de crear más confort para sus habitantes en el siglo XXI. A las 6 p.m.

El O Cinema Miami Beach estrena el viernes Tell It to the Bees (2018), drama británico de la directora Annabel Jankel con las actuaciones de Anna Paquin y Holliday Grainger. Basada en la novela homónima de Fiona Shaw, el filme ahonda en el romance entre Lydia (Holliday Grainger) y Jean (Anna Paquin). Sin embargo, en la Escocia rural de la década de 1950, el amor entre dos mujeres traía el maltrato y marginación de parte de la sociedad. Funciones el fin de semana: 4:30 p.m. y 6:30 p.m.; sábado y domingo 2 p.m. y 10 p.m.

En la misma sala Sauvage (2018), producción francesa de la realizadora Camille Vidal-Naquet. En las madrugadas de París, Léo (Félix Maritaud) ejerce la prostitución masculina en busca de una solución (en forma de sexo, drogas y posiblemente incluso amor) desesperada para la libertad interior que ha perdido. Con Eric Bernard y Nicolas Dibla. Funciones el fin de semana: viernes 8 p.m.; sábado y domingo 4 p.m. 6 p.m. y 8 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena esta semana Ask Dr. Ruth (2019), documental de Ryan White. La doctora Ruth Westheimer tiene 90 años y no ha perdido su energía, humor ni franqueza sobre la sexualidad. El documental traza su extraordinaria vida: sobreviviente de la Alemania nazi –sus padres fueron asesinados en los campos de concentración- llegó a los Estados Unidos durante la década de 1950 donde comenzó su ascendente carrera en los medios de comunicación con su programa de radio y televisión sobre sexo.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez