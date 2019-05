Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘The White Crow’, de Ralph Fiennes con Oleg Ivenko.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes The White Crow (2018), de Ralph Fiennes con Oleg Ivenko. Es 1961 y un jovencito Rudolf Nureyev (Ivenko) llega a la ciudad de París sin saber que esa elección cambiará su vida para siempre. Sin ser la figura mítica que algún día será, es parte del reconocido Kirov Ballet. Basado en la obra de teatro de David Hare, el dramaturgo recrea la intensidad del estilo del bailarín ruso, su infancia pobre en Ufa, el crecimiento como estudiante en Leningrado, la llegada al epicentro de la cultura occidental y finalmente la huida del régimen comunista en el aeropuerto de Le Bourget. La verdadera historia de un viaje increíble de un artista único que transformó el mundo del ballet para siempre. Para los horarios: www.gablescinema.com

Tito and the Birds en el Coral Gables Art Cinema. IMdB

En la misma sala se realiza “Family Day on Aragon”, evento dedicado a los niños en colaboración con Books & Books, Coral Gables Museum y la Cinemateca. Esta vez se proyecta Tito and the Birds (2018), producción del Brasil bajo la dirección de Gabriel Bitar, André Catoto y Gustavo Steinberg. Tito es un niño tímido, de 10 años, que vive con su madre soltera. Después de que una epidemia inusual se propaga, Tito junto con sus amigos Sarah y Buiú se embarcan en un intrépido viaje para salvar el mundo –y posiblemente reunirse con su papá que se ha perdido en la selva. Un hermoso filme que es una parábola de nuestro tiempo. Sábado y domingo a las 11 a.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes ‘Charlie Says’ (2019), de Mary Harron. Luego de la matanza pergeñada por Charles Manson (Matt Smith), tres de las jóvenes que integraban su secta fueron encarceladas también por asesinato: Leslie Van Houten (Hannah Murray), Patricia Krenwinkel (Sosie Bacon) y Susan Atkins (Marianne Rendón). IMdB

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Charlie Says (2019), de Mary Harron. Luego de la matanza pergeñada por Charles Manson (Matt Smith), tres de las jóvenes que integraban su secta fueron encarceladas también por asesinato: Leslie Van Houten (Hannah Murray), Patricia Krenwinkel (Sosie Bacon) y Susan Atkins (Marianne Rendón). Confinadas a una cárcel de máxima seguridad en California, las mujeres creen que pasarán el resto de sus vidas allí hasta que un joven graduado llamado Karlene Faith (Merritt Wever) está decidido a rehabilitarlas. Sin embargo, ¿estas mujeres están realmente arrepentidas de sus crímenes? Una historia polémica basada en hechos reales. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 4:15 p.m., 9 p.m.; domingo 1 p.m. y 6 p.m.

'Sunset', producción húngara de László Nemes, ganador del Premio Oscar en el Bill Cosford Cinema. IMdB

En la misma sala Sunset (2018), producción húngara de László Nemes, ganador del Premio Oscar. Es 1931 y en Budapest, pleno corazón de Europa, la joven Irisz Leiter llega a la capital de Hungría con la ilusión de trabajar en la mítica tienda de sombreros de su familia. Cierta mañana, un hombre llega a Irisz en busca de un tal Kálmán Leiter. Ese nombre llevará a la jovencita a seguir el rastro de una figura mítica, el vínculo fantasmal de un pasado perdido. Funciones del fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 1:30 p.m., 6:15 p.m.; domingo 3 p.m.

En la Miami Beach Cinematheque el viernes The Brink (2019), documental de Alison Klayman. En todo el mundo, los líderes de extrema derecha como los movimientos políticos están ganando terreno. ¿En qué medida la difusión de sus historias crea una plataforma para difundir sus ideas? La cineasta Klayman es hábil con la cámara para registrar las reuniones de Donald Trump, Le Pen y Bolsonaro como otros líderes de extrema derecha de Francia, Hungría, Bélgica y Gran Bretaña. A medida que los vemos operar, aprendemos cómo deconstruir sus métodos, que han demostrado ser centrales para su punto de apoyo en la vida política mundial. Funciones el fin de semana: viernes 7 p.m., 8:45 p.m.; sábado 3:30 p.m., 5:15 p.m., 7 p.m. y 8:45 p.m.; domingo 3:30 p.m., 5:15 p.m., 7 p.m. y 8:45 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena esta semana Dogman (2019), producción entre Italia y Francia del realizador Matteo Garrone. En las afueras de un pueblo italiano, la única ley parece ser la supervivencia del más apto. Marcello es un hombre bueno y educado cuyos días consisten en trabajar en un modesto salón de peluquería para perros. También en su vida está su pequeña hija, a quien cuida, y Simoncino, un hombre que suele molestarlo para que se sume a sus negocios ilícitos. Cuando Marcello se cansa y decide salvar su dignidad, al ser un inexperto en actos de violencia lamentablemente los hechos traen consecuencias involuntarias e impactantes. Con las actuaciones de Marcello Fonte y Edoardo Pesce.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez