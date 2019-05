Adriana Cataño impacta en Netflix con la sátira “Trump Fake News”

Adriana Cataño este año hizo el papel de reportera metiche en una sátira sobre Donald Trump, que se titula 'Trump Fake News'.

Bella, carismática y multifacética, así es la actriz, presentadora de televisión y conferencista colomboamericana que ha logrado desarrollar una importante carrera en el mundo del entretenimiento. En sus 20 años de trayectoria artística ha participado en las telenovelas: Grachi, Belinda, Secreto de amor, Morelia, María Elena… y en los show norteamericanos: Miami Sands, Moon over Miami y Zombie Farm. Luego de actuar en la serie My Life is a Telenovela, Adriana Cataño nos cuenta que en estos últimos meses ha tenido una temporada muy activa en varias producciones hollywoodenses.





“Trabajé en tres proyectos para el mercado anglo: una película titulada TricoTri, producida por Conglomerate Media para los teatros AMC, Cinemark y Regal. Se estrenó en octubre del 2018, en 150 cines de EEUU. Luego protagonicé el cortometraje Your Secret Admirer, junto al actor René Laván, interpretando a una víctima de abuso doméstico y mental. La cinta está haciendo el circuito de festivales de cortometrajes del país, resultando ganadora del premio Jury Selection en el Canadá Independent Film Festival 2019. También fue seleccionada para el Miami Short Film Festival y el Indie Pasión Ibero American Film Festival 2019”, dice Adriana, que este año hizo el papel de reportera metiche en una sátira sobre Donald Trump, que se titula Trump Fake News.

“Es una comedia divertidísima que saldrá próximamente por Netflix”, comenta la actriz colomboamericana, quien también sigue trabajado en el mercado hispano.

“El año pasado protagonicé la webserie Bodega de pasión, junto al actor Yamil Piedra. La serie que obtuvo más de 2 millones de views en Facebook Watch, es una parodia sobre las telenovelas, producida por EOP Comedy, la compañía de John Leguizamo”, dice Cataño, que en septiembre del 2018 filmó en Beverly Hills, la cinta Gigante sin cabeza, un largometraje que se estrenará en agosto.

Su carrera de actriz va viento en popa, pero también está muy feliz porque tras años de arduo trabajo, ve finalmente los frutos de su faceta como empresaria, lanzando unas cremas para el cuidado de la piel con ingredientes naturales llamada ‘Cataño by Aniise’.

“Con esta línea quiero crear conciencia en las mujeres latinas sobre los peligros que contienen la mayoría de los cosméticos en el mercado. Es lamentable saber que muchas compañías pagan a empresas en la China para probar sus productos en animales. Es devastador”, dice Adriana y agrega, “cualquier cosa que te aplicas en la piel afecta tu salud general. Recuerda que la piel es el órgano más grande y a través de ella entra todo a nuestro organismo; y es preocupante saber que la mayoría de los productos que existen en el mercado están llenos de químicos tóxicos para nuestro cuerpo. ‘Cataño by Aniise’, está certificada por la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), por no realizar ninguna práctica de crueldad animal. Su elaboración o experimentación está completamente libre de alcohol, parabenos, jabón, ácidos, fragancias. Nuestros productos se fabrican en California y se probaron en más de 100 personas de todos los tipos de piel durante dos años. Quiero ofrecer a las mujeres una alternativa natural, saludable y que tiene conciencia social. Hasta ahora he recibido más de 40 testimonios de diferentes personas encantadas con mis cremas. Yo personalmente uso la línea desde hace más de 2 años”, confiesa Cataño, dueña de un cutis perfecto.

“Gracias a mis productos cuyos ingredientes son colágeno, CoQ10, biotina, sábila, manzanilla, té verde, aceite de semilla de uva, granada y aceite de argán”, asegura la empresaria nacida en Miami, que estudió Broadcast Journalism en Florida International University… que actualmente está dedicada a su negocio, su trabajo como actriz y a su bella hija Gabriella, fruto de su relación con el actor mexicano Jorge Salinas.

“Es una chica muy inteligente y trabajadora. Se graduó en la FIU en Sicología y acaba de sacar un pos-grado en mercadeo de redes sociales en The University of Florida. Gabriella no sólo es modelo e influencer, también ha comenzado su carrera de actriz en Hollywood”, dice orgullosa Adriana Cataño, una artista reconocida internacionalmente por sus diversas campañas publicitarias, shows de televisión, películas y novelas, que durante 20 años ha sorteado de forma transparente su carrera en el mundo del espectáculo hispano y anglosajón con gran éxito.