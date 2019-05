‘Viaje al cuarto de una madre’ llega a Miami

Lola Dueñas en una escena de ‘Viaje al cuarto de una madre”.

Llega a Florida, Viaje al cuarto de una madre (2018), la película española escrita y dirigida por Celia Rico (Sevilla, 1982) Su ópera prima. Rico es Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Como escritora y directora, su carrera debutó con el galardonado cortometraje Luisa no está en casa. Ahora sorprende con una historia lenta, casi murmurada, una historia lánguida, de abulia y cansancio, pero que no da tiempo al descuido del ojo en la pantalla. “A un buen director casi se le huele, se le ve a la legua. No tiene nada que ver con la experiencia; hay directores que hacen su primera película, como Celia, y ves que han nacido directores, su madre les parió así ya”. Apunta la actriz Lola Dueñas quien comparte el rol protagónico con la joven actriz Anna Castillo y que aceptó responder unas preguntas para los lectores de el Nuevo Herald.





María Dolores Dueñas Navarro, Lola Dueñas (Barcelona, 1971) es madrileña, una actriz deseable para los directores de cine por su versatilidad; ha filmado más de dos docenas de películas y ha sido dirigida por los mejores. Es una chica Almodóvar (Volver, Los amantes pasajeros, Hable con ella…) Alejandro Amenábar la escogió para Mar adentro. Ha sido ganadora del Goya, del festival de Canes, del de San Sebastián, del Gaudí, de la Unión de actores… pero ella no se vanagloria por ello y sin miedo apuesta por los directores jóvenes, incluso para sus óperas primas como ya lo hizo antes de este filme, con los directores Álvaro Pastor y Antonio Navarro (Yo también) Ella dice que trabajar con Rico fue, “una maravilla y una felicidad. Celia es de una delicadeza, de un amor, de una bondad y un talento increíble, pero dentro de esa delicadeza, hay una directora fuerte, con las cosas muy claras y que cuando dirige, sabe lo que necesita y sabe pedírtelo. Celia es una bendición, en el cine y en la vida”, y cuenta parte del proceso de realización cuando le hablo del minimalismo de la cinta: “Ese mérito es de Celia; se nos acercaba a Ana y a mí, y nos decía todo el tiempo ‘más pequeño’, ‘hacerlo más chiquitito’, y tenía toda la razón, en el cine (y más en una película como esta) hay que hacer lo mínimo. En la pantalla un movimiento de ceja es un terremoto. No recuerdo qué director era, pero hay una anécdota que rodando en una escena en la que un actor era atacado por unos gorilas, el director se acercó a su actor y le dijo: ‘no hagas nada, déjaselo todo a los gorilas’”.

En el filme Estrella (Dueñas) y su hija Leonor (Anna Castillo) son madre e hija muy compenetradas que comparten la vida y la apatía, hasta que la joven reacciona y decide tomar un camino diferente para salirse de los brazos protectores de la madre. La multi premiada Lola considera que Viaje al cuarto de una madre, ha sido más que una buena experiencia, “Ha sido como actriz importantísimo y también en mi vida personal. Cuando Celia me llamó yo estaba tristísima y toda esa tristeza se la dejé a Estrella, mi personaje, salí nueva, feliz. Hice el mismo camino que mi Estrella”.

Toda creación artística y literaria o la gran mayoría de ellas, nace sobre la base de algunos desprendimientos biográficos y/o autobiográficos, y aunque Celia Rico ha hecho esfuerzos para evadir la pregunta al respecto, o por lo menos no dar muchos detalles sobre la raíz, es obvio que el filme sí es el resultado de una vida vivida en un pequeño pueblo andaluz.

“Este año voy a rodar sobre todo en Francia, y repito con Alix de la Porte, una directora genial, con la que ya hice su primera película”, dice Dueña sobre sus planes inmediatos, “voy a volver a hacer algo que me apetecía muchísimo: el cortometraje. Voy a rodar dos cortos con dos directores franceses, bonitos y potentes. También quiero seguir acompañando todo lo que pueda a Viaje al cuarto de una madre, la película se merece que no la dejemos solita. Me apetece mucho el viaje a Miami, no he ido nunca y además me hace muchísima ilusión ir con Celia. Cuando viajas con una buena película es todo felicidad”.

Ahora que las salas se abarrotan de filmes sobre zombies, lagartos, dragones y simios gigantes más inteligentes que los hombres y narcomafias con kilómetros de sangre y muerte, es reconfortante que aparezca un trabajo con una historia lenta como la vida de un pueblito, suave como un viento fresco matinal, minimalista sí, pero también sobrio y muy cuidado, donde puedas recobrar la esperanza por el amor.

