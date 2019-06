Cinco actrices en la piel de Silvia Pinal

Mía Rubín, Nicole Vale, Silvia Pinal Itatí Cantoral y la productora Carla Estrada con Gala y Lara Campos.

Durante los primeros capítulos de la bioserie Silvia Pinal frente a ti, vimos a las actrices que dan vida a la artista. “A sus dos años Silvia Pinal fue personificada por la pequeña Gala; a los 5 años la interpretó Lara Campos, famosa por su actuación en La doble vida de Estela Carrillo. A los 10 años la encarnó Mía Rubín, hija del Timbiriche Erik Rubín y la animadora Andrea Lagarreta. De los 15 a los 25 años fue estelarizada por Nicole Vale, hermanastra de Angélica Vale… e Itatí Cantoral la protagoniza en su edad adulta”, explicó Carla Estrada, quien comentó que no fue sencillo contar la vida de una estrella tan importante en 26 capítulos. “Es una mujer admirable, que rompió paradigmas, abrió caminos, formó una gran familia y sigue trabajando incansablemente”, dijo Estrada, que exhibió algunos vestuarios de época que usan las actrices. Silvia prestó 20 trajes de su guardarropa, como el vestido negro que portó para la pintura que le hizo Diego Rivera, donde Pinal lucía cinturita de avispa. “No me quería cerrar, pero al final me ajustó”, confesó Cantoral, quien se embutió el vestido sin quitarse ninguna costilla… ¡Ufff!