Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘Meeting Gorbachev’, de Werner Herzog y André Singer. Este documental ahonda en la figura de Mikhail Gorbachev.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Meeting Gorbachev (2019) de Werner Herzog y André Singer. Este documental ahonda en la figura de Mikhail Gorbachev, un político ineludible a la hora de entender el complejo tablero político de la segunda mitad del siglo XX. Basado en tres horas de entrevistas con el líder ruso y material de archivo, el trabajo es una buena oportunidad que recordar acontecimientos históricos. Horarios del fin de semana: viernes y sábado 4:30 p.m., 6:30 p.m., 8:30 p.m.; domingo 3:30 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m.

En la misma sala “Family Day on Aragon”, evento dedicado a los niños y realizado con el apoyo Books & Books, Coral Gables Museum y la misma Cinemateca. En esta oportunidad se proyecta Honey, I Shrunk the Kids (1989), de Joe Johnston, con Rick Moranis. Un inventor está preocupado porque su último experimento, una curiosa máquina que reduce objetos, no funciona muy bien. Sin embargo, después de un accidente en que encoge a sus hijos a pulgadas, la aventura comienza en un mundo tan particular como es el jardín de casa. Sábado y domingo: 11 a.m.

También en el Coral Gables Art Cinema la bella Paterson (2016), de Jim Jarmusch, con la actuación de Adam Driver. Esta obra es un homenaje a quienes aman la poesía y a un creador único como William Carlos Williams. El conductor de autobús Paterson escribe poesía con lo que tiene a mano: la realidad que observa diariamente. Con una novia que lo estimula en su literatura y la ciudad de New Jersey, Paterson es un hombre feliz. Una excelente película que inspira en cada nueva función. Sábado 2 p.m. y domingo 1 p.m.

El O Cinema Miami Beach estrena el martes Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story (2019), documental de Martin Scorsese. En el otoño de 1975, Dylan, ya convertido en una leyenda del rock, emprendió un tour que abarcó parte de los Estados Unidos. A través de horas de filmación inéditas, este trabajo captura el espíritu de esa aventura por las rutas de la unión americana de la mano de otro artista genial como Scorsese.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El Bill Cosford Cinema exhibe el viernes Non-Fiction (2018), del realizador Olivier Assayas, con Juliette Binoche y Guillaume Canet. Este filme francés combina la inteligencia, la seducción y el sexo en una historia que retrata el mundo literario de París, donde los protagonistas –escritores, editores y publicistas– viven entre la realidad y la ficción, no exenta de amores secretos y problemas matrimoniales. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 1 p.m., 3 p.m. y 7: 30 p.m.; domingo 4:30 p.m. y 6: 30 p.m.

En la misma sala continúa con la proyección de The White Crow (2019), de Ralph Fiennes con Oleg Ivenko. Es 1961 y un jovencito Rudolf Nureyev (Ivenko) llega a la ciudad de París sin saber que esa elección cambiará su vida para siempre. Sin ser la figura mítica que algún día será, es parte del reconocido Kirov Ballet. Basado en la obra de teatro de David Hare, el dramaturgo recrea la intensidad del estilo del bailarín ruso, su infancia pobre en Ufa, el crecimiento como estudiante en Leningrado, la llegada al epicentro de la cultura occidental y finalmente la huida del régimen comunista en el aeropuerto de Le Bourget. La verdadera historia de un viaje increíble de un artista único que transformó el mundo del ballet para siempre. Funciones el fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 5 p.m.; domingo 2 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes El silencio de otros (2019), documental de los realizadores Almudena Carracedo y Robert Bahar. En 1977 se decretó una amnistía para todos aquellos que cometieron crímenes durante los años de la dictadura del general Francisco Franco. Este trabajo, que mereció un premio Goya al mejor documental, retrata la lucha de las víctimas en plena democracia. Producido por Pedro y Agustín Almodóvar, y Esther García.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez