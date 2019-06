Lo mejor de cine alternativo

'Sixteen Candles', de John Hughes. en el Coral Gables Art Cinema.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes The White Crow (2019), con las actuaciones de Ralph Fiennes y Oleg Ivenko. Es 1961 y un jovencito Rudolf Nureyev (Ivenko) llega a la ciudad de París sin saber que esa elección cambiará su vida. Sin ser la figura mítica que algún día será, es parte del reconocido Kirov Ballet. Basado en la obra de teatro de David Hare, el dramaturgo recrea la intensidad del estilo del bailarín ruso, su infancia pobre en Ufa, el crecimiento como estudiante en Leningrado, la llegada al epicentro de la cultura occidental y, finalmente, la huida del régimen comunista en el aeropuerto de Le Bourget. La verdadera historia de un viaje increíble de un artista único que transformó el mundo del ballet. Para horarios: www.gablescinema.com

En la misma sala el clásico Sixteen Candles (1984), de John Hughes. En esta comedia romántica Samantha Baker (Molly Ringwald) está lista para festejar su décimo sexto cumpleaños, pero lo malo es que nadie de su familia lo recuerda. En el debut como director de Hughes, quien también realizó The Breakfast Club, el filme ayudó a definir a toda una generación en los Estados Unidos. Funciones el fin de semana: viernes 2:30 p.m.

En el Coral Gables Art Cinema el domingo el clásico ‘Bicycle Thieves’, de Vittorio De Sica. IMDB

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

También en el Coral Gables Art Cinema el domingo el clásico Bicycle Thieves (1948), de Vittorio De Sica. Con este excelente filme empezó el neorrealismo italiano, movimiento que basaba su credo en la emoción y el retrato social con perfección periodística. Durante la posguerra en la ciudad de Roma, un hombre comienza esperanzado el que es su primer día en un nuevo trabajo, ya que así podrá alimentar a su familia. Sin embargo, cuando le roban su bicicleta, que él necesita para movilizarse, emprende junto a su pequeño hijo una travesía para dar con el ladrón. A la 1:30 p.m.

El O Cinema Miami Beach estrena el viernes la comedia dramática ‘The Souvenir’, de Joanna Hogg. IMdB

El O Cinema Miami Beach estrena el viernes The Souvenir (2019), Joanna Hogg. En esta comedia dramática Julie, una tímida pero ambiciosa estudiante de cine, se enamora perdidamente de Anthony, carismático y mentiroso hombre maduro. Ambientada en la década de 1980 y basada en la propia vida de Hogg, la película retrata con elegancia la historia de un amor inolvidable. Con Tilda Swinton y Richard Ayoade.

El Bill Cosford Cinema exhibe el viernes 'Hampstead', del director Joel Hopkins con Brendan Gleeson y Diane Keaton. IMdB

El Bill Cosford Cinema exhibe el viernes Hampstead (2017), del director Joel Hopkins. Aunque Emily (Diane Keaton) y Donald (Brendan Gleeson) viven en el mismo idílico barrio londinense de Hampstead, los mundos que habitan no podrían ser más diferentes. Ella es una viuda estadounidense que ocupa un lujoso apartamento que ya no puede pagar mientras ocupa su tiempo con obras de caridad. A su vez, él es un solitario irlandés que vive en una cabaña improvisada y sólo quiere que nadie lo moleste. Cuando su pequeña casa está amenazada por codiciosos promotores de bienes raíces, Emily cree que ha encontrado su nueva causa, aunque no sospecha que comenzará un romance. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m., 8:30 p.m.; sábado 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m.; domingo 1:30 p.m., 3:30 p.m. y 5:30 p.m.

La Miami Beach Cinematheque estrena el domingo el documental 'So Flo Floods', del realizador Steve Richards. IMdB

La Miami Beach Cinematheque estrena el domingo So Flo Floods (2017), del realizador Steve Richards. Este documental pone en foco cómo el aumento del nivel del mar y el cambio climático están afectando al sur de la Florida. Miami Beach es el punto cero en los Estados Unidos para el aumento del nivel del mar, invirtiendo cientos de millones de dólares para instalar bombas y otra infraestructura para manejar las inundaciones y combatir los efectos más inmediatos del calentamiento global. Pero hay una historia mucho más grande que contar sobre las inundaciones en el sur de la Florida, incluidas las pasadas y las que podrían ocurrir en el futuro. A las 3 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Los viejos (2019), de Rosana Matecki con las actuaciones de Pedro Alejo, Juan José Bringuez y Zaidita Castiñeyra. Con producción entre Cuba, Estados Unidos y Venezuela, este documental sigue a Zaida, Bringuez y Cándido, residentes de Cuba, mientras luchan por mantenerse apasionadamente comprometidos con la vida y el arte a una edad en que las tareas simples pueden ser difíciles. La película rebosa de calidez e intimidad: Zaida canta mientras cocina, Bringuez toca “Summertime” en el saxofón y Cándido examina su colección de fotografías antiguas.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez