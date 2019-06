Lo mejor de cine alternativo

El viernes en el Coral Gables Art Cinema.

Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Woodstock: Three Days That Defined a Generation (2019), de Barak Goodman. Con imágenes nunca antes vistas, este documental cuenta la historia de la agitación política y social que se produjo en esos tres días legendarios, así como los artistas extraordinarios que tocaron en el concierto. Medio millón de jóvenes empapados, hambrientos pero reunidos bajo el lema de “paz y amor” que marcó a fuego a toda una generación. Funciones del fin de semana: viernes 4:30 p.m.; sábado 3:15 p.m., 5 p.m.; domingo 7:30 p.m.

En la misma sala el clásico Gone With the Wind (1939), de Victor Fleming, que cumple 80 años de su estreno mundial. Ubicada en el contexto de la Guerra Civil, la trama gira entorno a Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), la hija de un propietario de una plantación de algodón en el profundo Sur norteamericano. En ese contexto está Ashley Wilkes (Leslie Howard), Melanie Hamilton (Olivia de Havilland) y un hombre cautivador, Rhett Butler (Clark Gable). Pocas veces el cine juntó a la perfección una historia de amor y la Historia con mayúsculas, cuando los Estados Unidos se enfrentaba a sí mismo en un momento culminante. Ganadora de 10 premios Oscar, la película es una gema que sigue cautivando a cada nueva generación de cinéfilos. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 7 p.m.; domingo 3:15 p.m.

O Cinema Miami Beach y MDC's Tower Theater estrena estrenan el viernes 'Pavarotti', documental del realizador Ron Howard.

El O Cinema Miami Beach y MDC’s Tower Theater estrena estrenan el viernes Pavarotti (2019), documental del realizador Ron Howard. Con imágenes inéditas, actuaciones en conciertos y entrevistas íntimas, el mítico director norteamericano examina la vida y la carrera del tenor de ópera italiano Luciano Pavarotti. Para horarios: https://www.o-cinema.org

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Yomeddie (2018), del director A.B. Shawky. En esta conmovedora película, Beshay, un hombre recientemente curado de lepra, nunca ha abandonado la colonia de leprosos en el desierto egipcio donde ha vivido desde la infancia. Tras la muerte de su esposa, finalmente, decide ir en busca de sus raíces. Con sus escasas posesiones atadas a un carro de burros, se pone en marcha. Junto a Obama, un huérfano nubio que ha tomado bajo su ala, el hombre cruzará Egipto y enfrentará el mundo con todas sus tristezas, dificultades y momentos de gracia en su búsqueda de una familia y un lugar para pertenecer. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 3:30 p.m. 7:30 p.m.; domingo 2 p.m. y 6 p.m.

En el Bill Cosford Cinema se presenta ‘Hampstead’, del director Joel Hopkins, con Diane Keaton y Brendan Gleeson. IMdB

En la misma sala se sigue con la proyección de Hampstead (2017), del director Joel Hopkins. Aunque Emily (Diane Keaton) y Donald (Brendan Gleeson) viven en el mismo idílico barrio londinense de Hampstead, los mundos que habitan no podrían ser más diferentes. Ella es una viuda estadounidense que ocupa un lujoso apartamento que ya no puede pagar mientras ocupa su tiempo con obras de caridad. A su vez, él es un solitario irlandés que vive en una cabaña improvisada y sólo quiere que nadie lo moleste. Cuando su pequeña casa está amenazada por codiciosos promotores de bienes raíces, Emily cree que ha encontrado su nueva causa, aunque no sospecha que comenzará un romance. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m., 8:30 p.m.; sábado 2 p.m.; 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m.; domingo 1:30 p.m., 3:30 p.m. y 5:30 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes In the Aisles (2018), producción alemana del realizador Thomas Stuber. En esta comedia romántica un joven socialmente torpe llamado Christian (Franz Rogowski) obtiene trabajo como operador de montacargas de un centro comercial de la Alemania Oriental. Pronto se da cuenta de Marion (Sandra Hüller), una muchacha de la sección de confitería. Así se enamora perdidamente de ella, algo que todo el personal de la tienda sabe rápidamente, aunque Marion esté casada. Cuando ella renuncia a su trabajo por problemas personales, Christian siente que sus viejos demonios lo empujan hacia un agujero negro que amenaza su precaria estabilidad. Para horarios: www.towertheatermiami.com

