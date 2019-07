Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘The Fall of the American Empire’, de Denys Arcand, con las actuaciones de Alexandre Landry, Yan England y Maxim Roy.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes The Fall of the American Empire (2019), de Denys Arcand, con las actuaciones de Alexandre Landry, Yan England y Maxim Roy. En este thriller producido en Quebec la trama gira en torno a Pierre-Paul, un intelectual que, con un PhD en filosofía, debe ganarse la vida como mensajero. Un día, mientras es testigo involuntario de un robo a mano armada en Montreal, descubre dos bolsas de dinero y no está seguro de qué hacer con ellos. Un dilema existencial basado en un caso real ocurrido en Montreal en el 2010. Funciones del fin de semana: viernes 6 p.m.; 8:30 p.m.; sábado 3:30 p.m., 6 p.m., 8:30 p.m.; domingo 1:30 p.m.; 4 p.m. y 6:30 p.m.

El sábado el Coral Gables Art Cinema presenta el clásico 'The Departed', de Martin Scorsese, con un elenco estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Martin Sheen, Alec Baldwin y Jack Nicholson. IMdB

En la misma sala pero el sábado el clásico The Departed (2006), de Martin Scorsese, con un elenco estelar encabezado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Martin Sheen, Alec Baldwin y Jack Nicholson. Basada en el thriller de Hong Kong Infernal Affairs, la película narra la historia de un doble policía encubierto (DiCaprio) infiltrándose en la mafia de Boston, mientras que otro de la mafia (Matt Damon) se infiltra en la policía estatal. Las tensiones se aceleran cuando en ambos lados se intuye que hay espías. Además de Mejor Director, la película ganó los Oscar a la Mejor Película, Edición y Guión Adaptado. Copia en 35mm. A las 11:30 p.m.

El O Cinema Miami Beach y MDC’s Tower Theater estrenan el viernes 'The Last Black Man in San Francisco' de Joe Talbot. IMdB

El O Cinema Miami Beach y MDC’s Tower Theater estrenan el viernes The Last Black Man in San Francisco (2019), de Joe Talbot. Jimmie Fails tiene una única esperanza en la vida: recuperar la majestuosa casa victoriana que construyó su abuelo. Cada semana, Jimmie y su amigo Montgomery hacen una peregrinación a través de San Francisco a la casa soñada e imaginan cómo sería la vida si este vecindario nunca hubiera cambiado. Cuando se enteran que los actuales propietarios de la casa se han mudado, Jimmie decide luchar por concretar su sueño.

El Bill Cosford Cinema exhibe el viernes All is True (2019), de Kenneth Branagh. El año es 1613 y Shakespeare es reconocido como el mejor escritor de la época. Pero el problema irrumpe cuando arde en llamas su famoso Globe Theatre. Devastado, Shakespeare regresa a Stratford donde debe enfrentar un pasado triste y una familia abandonada. Atormentado por la muerte de su único hijo Hamnet, lucha por reparar las relaciones rotas con su esposa e hijas. Al hacerlo, se ve obligado a examinar sus propios defectos como marido y padre. Además del propio Branagh, completan el elenco Dame Judi Dench y Ian McKellen. Funciones el fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 1:30 p.m. 5:30 p.m.; domingo 4 p.m. y 6 p.m.

En la misma sala continua el sábado la protección de Hampstead (2019), del director Joel Hopkins. Aunque Emily (Diane Keaton) y Donald (Brendan Gleeson) viven en el mismo idílico barrio londinense de Hampstead, los mundos que habitan no podrían ser más diferentes. Ella es una viuda estadounidense que ocupa un lujoso apartamento que ya no puede pagar mientras ocupa su tiempo con obras de caridad. A su vez, él es un solitario irlandés que vive en una cabaña improvisada y sólo quiere que nadie lo moleste. Cuando su pequeña casa está amenazada por codiciosos promotores de bienes raíces, Emily cree que ha encontrado su nueva causa, aunque no sospecha que comenzará un romance. A las 3:30 p.m.

En la Miami Beach Cinematheque comienza el viernes y hasta el domingo “Miami Independent Film Festival”, evento que exhibe cortometrajes de cineastas locales como del resto de Estados Unidos. Entre los trabajos sobresalen Breakdown (2019) de Greg Tudéla y Edek (2019) de Malcolm Green. En el Festival estarán los directores para responder preguntas. El viernes realizará un show Nicolle Chirino. Para más detalles de films y horarios: www.mbcinema.com

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes el documental Magic City Hustle (2019), de Billy Corben, director que reside en Miami. Esta película sigue a varios ex jugadores de los Miami Hurricanes que tienen una inesperada oportunidad de convertirse en profesionales, el único detalle que no es football americano. El Magic City Casino está comenzando un nuevo equipo de Jai Alai: el deporte popular en América Latina y casi extinto en los EE. UU. Debido a una oscura ley de Florida, el casino necesita a Jai Alai para mantener su licencia. Para horarios: www.towertheatermiami.com

