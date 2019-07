Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘The Reports on Sarah and Saleem’, de Muayad Alayan, con Maisa Abd Elhadi y Mohammad Eid.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes The Reports on Sarah and Saleem (2019), de Muayad Alayan, con Maisa Abd Elhadi y Mohammad Eid. En este filme de origen palestino, Sarah, dueña de un café israelí en el oeste de Jerusalén, tiene una relación clandestina con Saleem, un vendedor de panes palestino, que vive en el este de la misma ciudad. Cuando sus esposas descubren el asunto, sus vidas, ya divididas por la política, la cultura, la clase y los compromisos matrimoniales, se hacen infinitamente más complicadas. Cuando las autoridades de ambos países se meten por un error en esta historia de amor y traición, el filme se vuelve un inolvidable thriller psicológico. Funciones del fin de semana: viernes 3:30 p.m., 6 p.m.; sábado 1:15 p.m., 6 p.m.; domingo 4:30 p.m.

En la misma sala se estrena Florianópolis Dream (2019), de Ana Katz, producción entre Argentina, Francia y España. Cuando una pareja argentina y sus hijos son llevados bajo el ala de un brasileño astuto que les ofrece la casa de su familia para alquilar, se produce un choque de culturas y maneras de ser que arrancarán risas en el espectador y no menos reflexiones sobre el amor, los géneros y el sentido de la felicidad. Protagoniza Mercedes Morán. Funciones del fin de semana: viernes 8:30 p.m.; sábado 3:45 p.m., 8:30 p.m.; domingo 2:15 p.m. y 7 p.m.

También en la Coral Gables Art Cinema y bajo “Family Day on Aragon”, evento dedicado a los niños, apoyado por Books & Books, Coral Gables Museum y la Cinemateca, se exhibe Paddington (2014), de Paul King. Inspirada en las novelas homónimas de Michael Bond, esta película cuenta la historia de las desventuras de un joven oso peruano (con la voz de Ben Whishaw) que viaja a la ciudad en busca de un hogar. Encontrándose perdido y solo, comienza a darse cuenta que la vida en la metrópoli no es como había imaginado, hasta que conoce felizmente a la familia Brown. Sábado y domingo a las 11 a.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes The Other Story (2019), comedia dramática de origen israelí bajo la dirección de Avi Nesher. Renunciando al hedonismo de su juventud en Jerusalén, la joven Anat (Joy Rieger) se dedica a una vida pura y al estudio de la Torá. Su próximo matrimonio con una estrella del pop llamado Shahar (Nathan Goshen), que adoptó también el judaísmo ortodoxo, es la gota final para que sus padres divorciados (Yuval Segal y Maya Dagan) y su abuelo (Sasson Gabai) planeen frustrar la boda. Al explorar sensiblemente la división entre lo religioso y lo secular, esta historia universal de relaciones rotas y perdón teje magistralmente sus múltiples hilos con actuaciones conmovedoras y cierto humor agudo. Funciones el fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 3:30 p.m., 8:30 p.m.; domingo 1:30 p.m. y 6:30 p.m.

En la misma sala se continúa con la proyección de In the Aisles (2019), de Thomas Stuber con las actuaciones de Franz Rogowski y Peter Kurth. Cuando el solitario Christian (Rogowski) toma un trabajo en el turno de la noche en una gran tienda, su nuevo gerente, Bruno, del Departamento de Bebidas (Peter Kurth), le enseña el terreno y la delicadeza. Es en ese momento que Christian se enamora de una compañera de trabajo llamada Marion, con quien comienza a compartir cafés y conversaciones. Pero la joven tiene sus propios secretos y cuando de repente se aleja de la tienda, el muchacho comienza a caer en los hábitos de su oscuro pasado. Funciones el fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 3 p.m. y 7:30 p.m.; domingo 4 p.m. y 6:30 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Yuli (2019), de Icíar Bollaín y con Carlos Acosta, Santiago Alfonso y Keyvin Martínez. En esta producción entre España, Alemania e Inglaterra, se presenta la historia del bailarín cubano Carlos Acosta, una leyenda del mundo de la danza y el primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más famosos en el Royal Ballet de Londres. Desde una infancia muy pobre en La Habana a su paso por la Escuela Nacional de Ballet de Cuba hasta la consagración internacional, se entrelaza un espectáculo de vida con las mejores coreografías y el talento visceral del arte.

