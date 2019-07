Lo mejor del cine alternativo

Darío Grandinetti (der.) en una escena de “Rojo” (2019), de Benjamin Naishtat. /Foto de cortesía / IMDb

El Coral Gables Art Cinema y MDC’s Tower Theater estrenan el viernes Rojo (2019), de Benjamin Naishtat, y con Darío Grandinetti. En un pueblo de la Argentina durante 1975, Claudio Morán (Grandinetti) es un abogado de prestigio casado con una mujer distinguida (Andrea Frigerio) y padre de una adolescente, Paula (Laura Grandinetti). Esa vida perfecta comienza a desmoronarse cuando un detective privado acude al pueblo y comienza a hacer preguntas. Un thriller cuidadosamente armado que retrata una época violenta donde la muerte se mezclaba con la política. La película fue premiada con los premios a Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Fotografía en el Festival de Cine de San Sebastián. Funciones del fin de semana en Coral Gables Art Cinema: viernes y sábado 4:15 p.m., 6:30 p.m., 8:45 p.m.; domingo 3 p.m., 5:30 p.m. y 8 p.m.

También en Coral Gables Art Cinema The Lizzie McGuire Movie (2003), de Jim Fall. Basada en la serie de televisión de Disney Channel, la cantante y actriz Hilary Duff protagoniza una comedia romántica donde un grupo de estudiantes decide emprender un viaje a Roma por motivo de su graduación. En esta obra sobrevuela el espíritu de los sueños que pueden volverse realidad. Copia en 35mm. Sábado a las 11:30 p.m.

En la misma sala pero el martes Cleo From 5 to 7 (1962), de Agnès Varda. Un clásico de la Nouvelle vague protagonizado por Corinne Marchand y Antoine Bourseiller. La trama gira en torno a la joven Cleo (Marchand), bella cantante que espera los resultados de un examen médico. Días atrás, una adivina que lee las cartas le ha predicho que tiene cáncer y pronto va a morir. Con la ciudad de París como otro protagonista, la película sintetiza un momento especial en la historia de Francia, donde la guerra quedaba atrás y los vientos de cambio sembraban una década como la de los ‘60. A las 6:30 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Ophelia (2019), de Claire McCarthy. Ambientada en la Dinamarca medieval y hablada en una lengua moderna con un toque poético, esta película reversiona la clásica tragedia shakesperiana de “Hamlet” para que su heroína comparta su propia historia. Como una niña rebelde y sin madre, Ophelia (Daisy Ridley) es llevada al Castillo de Elsinore por la reina Gerturde (Naomi Watts) como una de sus damas de honor más confiables. Pronto la joven se enamora del Príncipe Hamlet (George MacKay). Un romance apasionado que incluye guerras, intrigas políticas y traición. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 3:30 p.m., 8 p.m.; domingo 1 p.m. y 5:30 p.m.

En la misma sala se continúa con la proyección de The Other Story (2019), comedia dramática de origen israelí bajo la dirección de Avi Nesher. Renunciando al hedonismo de su juventud en Jerusalén, la joven Anat (Joy Rieger) se dedica a una vida pura y al estudio de la Torá. Su próximo matrimonio con una estrella del pop llamado Shahar (Nathan Goshen), que adoptó también el judaísmo ortodoxo, es la gota final para que sus padres divorciados (Yuval Segal y Maya Dagan) y su abuelo (Sasson Gabai) planeen frustrar la boda. Al explorar sensiblemente la división entre lo religioso y lo secular, esta historia universal de relaciones rotas y perdón teje magistralmente sus múltiples hilos con actuaciones conmovedoras y cierto humor agudo. Funciones el fin de semana: viernes 8: 30 p.m.; sábado 1 p.m., 5:30 p.m.; domingo 3 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Be Natural: The Untold Story of Alice Guy -Blache (2019), de Pamela B. Green. Narrado por Jodie Foster, este documental explora la vida de la primera cineasta, Alice Guy-Blaché, que encontró fama y el éxito financiero. Comenzó su carrera como secretaria de Léon Gaumont y, a los 23 años, se inspiró para hacer su propia película llamada La Fée aux Choux. Después de su carrera cinematográfica en Gaumont (1896-1907), tuvo una segunda década de carrera en los Estados Unidos, donde construyó y dirigió su propio estudio en Fort Lee, Nueva Jersey. Durante el transcurso de su carrera, escribió, produjo y dirigió 1,000 películas.

