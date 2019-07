Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes 'Asako I & II', de Ryusuke Hamaguchi. En esta producción japonesa las pesadillas se unen al placer y el miedo a la soledad en una historia de amor sumamente extraña.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Asako I & II (2019), de Ryusuke Hamaguchi. En esta producción japonesa las pesadillas se unen al placer y el miedo a la soledad en una historia de amor sumamente extraña. Asako y Bakú comparten un intenso romance que lo consume todo, pero un día Baku desaparece. Dos años más tarde, Asako se encuentra con el doble exacto de Bakú. De uno de los directores más célebres del siglo XXI, una película que cautiva y traza la trayectoria de la pasión. Funciones del fin de semana: viernes 6:15 p.m.; sábado y domingo 3:45 p.m. y 6:15 p.m.

En la misma sala un clásico de las biopic, The Doors: The Final Cut (1991), de Oliver Stone. Protagonizada por Val Kilmer en la piel de Jim Morrison, el poeta maldito, el rockero de la Costa Oeste que falleció de sobredosis a los 27 años en París, un filme que recrea su rápida existencia en una época, la década de 1960, donde era mejor consumirse en el fuego creativo que pasar desapercibido. Con Meg Ryan interpretando a Pamela Courson, musa del artista, y una banda de sonido que recrea las mejores canciones del grupo. La restauración 4K se estrenó en el Festival de Cannes. Horarios de fin de semana: viernes, sábado y domingo 8:45 p.m.

En la Miami Beach Cinematheque se exhibe el jueves el documental This is Home: a Refugee Story (2019), Alexandra Shiva. Solo 21,000 refugiados sirios de cinco millones han sido aceptados en los Estados Unidos desde 2011. Un retrato íntimo de cuatro familias sirias que llegan a Baltimore, Maryland y luchan por encontrar su posición. Tienen solo ocho meses para encontrar trabajo, aprender inglés y ser autosuficientes. El reloj comienza a correr cuando aterrizan en Estados Unidos. A pesar de las buenas intenciones, una vasta brecha cultural impide que los recién llegados y los estadounidenses se entiendan bien. A esto se le suma que a mitad del proceso el presidente Trump emite una prohibición de viajar a todos los refugiados de los países de mayoría musulmana, y de repente sus vidas y la seguridad de sus seres queridos que todavía están atrapados en Siria se vuelve aún más peligrosa. A las 7 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Sword of Trust (2019), de Lynn Shelton. Una comedia en la que Mel (Marc Maron) es el dueño de una casa de empeño en Alabama que pasa la mayor parte de su tiempo estafando a los clientes mientras intenta inútilmente que su empleado –que es su hijo–, haga bien su trabajo. Cuando Cynthia (Jillian Bell) y Mary (Michaela Watkins) intentan vender una espada de la época de la Guerra Civil heredada del abuelo recientemente fallecido, comienzan los problemas y las risas. Funciones el fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 3 p.m. y 7 p.m.; domingo 2 p.m. y 6 p.m.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El MDC’s Tower Theater estrena el domingo Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community (1984), de Greta Schiller y Robert Rosenberg. En 1969 la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay en Greenwich Village de Nueva York, que llevó a tres noches de disturbios por parte de la comunidad gay de la ciudad. Con esta efusión de coraje y unidad el movimiento de liberación había comenzado. Este incidente reveló historias desde principios de 1900. El documental sigue los inicios del movimiento por los derechos de las minorías sexuales en Estados Unidos a través de imágenes históricas y entrevistas con los protagonistas. A las 4 p.m. En copia 2K.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez