Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes ‘Mike Wallace Is Here’, de Avi Belkin. Este documental ofrece una mirada lúcida sobre el mítico reportero que interrogó a las figuras más importantes del siglo XX

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes Mike Wallace Is Here (2019), de Avi Belkin. Este documental ofrece una mirada lúcida sobre el mítico reportero que interrogó a las figuras más importantes del siglo XX en sus más de 50 años en la televisión. Con imágenes inéditas, el director Belkin explora la vida de Wallace y la manera que el periodista revolucionó la manera de dar noticias en los Estados Unidos. Funciones del fin de semana: viernes 5:30 p.m., 7: 30 p.m.; sábado 4:30 p.m., 6:30 p.m., 8:30 p.m.; domingo 3:30 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m.

En la misma sala el sábado Inception (2010), de Christopher Nolan, con la actuación de Leonardo DiCaprio. Una historia que combina la ciencia ficción y el mejor cine de aventuras donde un ladrón experto (DiCaprio) es el mejor en el peligroso arte de sustraer valiosos secretos de lo más profundo del subconsciente. Su talento, sin embargo, le costará muy caro. Una obra maestra de complejo tramado que cuestiona la realidad y la ficción. Copia en 35mm. Funciones a las 1:30 p.m. y 10:45 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Coyote Lake (2019) de la realizadora Sara Seligman. En este thriller Ester y su madre dominante viven en una pequeña casa muy humilde cerca de la frontera entre los Estados Unidos y México. Una noche, dos invitados no deseados llegan para amenazarlas. Sin embargo, las dos mujeres están ocultando un secreto que puede resultar el más peligroso de todos. Con Camila Mendes y Adriana Barraza. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m., 8:30 p.m.; sábado 1:30 p.m., 3:30 p.m., 5:30 p.m., 7:30 p.m.; domingo 2 p.m., 4 p.m. y 6 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes la comedia española El mejor verano de mi vida (2019), de Dani de la Orden, con las actuaciones de Leo Harlem, Toni Acosta, Maggie Civantos y Jordi Sánchez. Un vendedor de robots de cocina, el simpático Curro, sueña con triunfar en el mundo financiero. Después de una crisis conyugal, y a pesar de estar cargado de deudas, hace una promesa que posiblemente no puede cumplir: si su hijo de 9 años, Nico, obtiene una buena calificación en la escuela, lo llevará a unas vacaciones de verano inolvidables. Cuando Nico cumple su parte del trato, padre e hijo emprenden un viaje que cambiará sus vidas. Funciones el fin de semana: viernes 5 p.m., 7 p.m., 9 p.m.; sábado 3 p.m., 5 p.m., 7 p.m., 9 p.m.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En la misma sala pero el domingo Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community (1984), de Greta Schiller y Robert Rosenberg. En 1969 la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay en Greenwich Village de Nueva York, que llevó a tres noches de disturbios por parte de la comunidad gay de la ciudad. Con esta efusión de coraje y unidad el movimiento de liberación había comenzado. Este incidente reveló historias desde principios de 1900. El documental sigue los inicios del movimiento por los derechos de las minorías sexuales en Estados Unidos a través de imágenes históricas y entrevistas con los protagonistas. A las 4 p.m. En copia 2K.

También en el MDC’s Tower Theater el jueves se exhibe Luce (2019), de Julius Onah y con Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr. y Tim Roth. En este thriller psicológico Luce (Harrison Jr.), atleta estrella de la escuela secundaria, es un chico ejemplar hasta que su maestra (Spencer) hace un descubrimiento sorprendente que minará su reputación. ¿Pero es realmente culpable el muchacho de lo que se le acusa, o la maestra se aprovecha de estereotipos peligrosos? Onah se sumerge en las múltiples capas que forman la compleja sociedad de los Estados Unidos. A las 7 p.m.

Siga a Hernán Vera Álvarez @HVeraAlvarez