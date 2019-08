Lo mejor de cine alternativo

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes David Crosby: Remember My Name (2019), de A.J. Eaton. Un documental revelador que explora la vida y el renacimiento creativo del ícono musical David Crosby (The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young)

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes David Crosby: Remember My Name (2019), de A.J. Eaton. Un documental revelador que explora la vida y el renacimiento creativo del ícono musical David Crosby (The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young). Con honestidad brutal, reflexión, arrepentimiento, miedo, arrogancia y una creencia inquebrantable en la familia y la naturaleza transformadora de las canciones, el artista comparte su vida con humor y ternura. Esta historia inspiradora, llena de buena música, no defrauda a fanáticos como a quienes no conocen la obra de una figura norteamericana de talento. Funciones del fin de semana: viernes 5:30 p.m., 7: 450 p.m.; sábado 4 p.m., 6:15 p.m., 8:30 p.m.; domingo 1 p.m., 2:45 p.m., 5 p.m. y 7:15p.m.

‘The Circus’, de Charlie Chaplin en el Coral Gables Art Cinema. IMdB

En la misma sala pero el sábado y domingo “Family Day on Aragon”, evento con lo mejor del cine para niños y adolescentes, apoyado por Books & Books, Coral Gables Museum y el Coral Gables Art Cinema. En esta oportunidad se exhibe el clásico The Circus (1928), de Charlie Chaplin. Perseguido por un oficial de policía que lo confunde con un carterista, el clásico personaje de Chaplin, Charlot, se esconde en una carpa de circo. Allí, los dueños confunden su huida como parte de un acto, algo que origina que sea contratado en el circo como una estrella exclusiva. Copia en 35mm. Funciones a las 11 a.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes ‘Wild Rose’, de Tom Harper. IMdB

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Wild Rose (2018), de Tom Harper. La actriz Jessie Buckley ofrece una gran actuación como Rose-Lynn Harlan, rebelde cantante de música country que sueña con cambiar las calles de la clase trabajadora de Glasgow, en Nashville. Recién salida de prisión, Rose-Lynn hace malabares con sus trabajos mal pagos, dos hijos y una madre muy particular interpretada por la nominada al Oscar, Julie Walters. Con el apoyo de su jefe (Sophie Okonedo), Rose-Lynn se embarca en un viaje que cambia su vida y desafía el sentido de identidad. Funciones el fin de semana: viernes 6:30 p.m.; sábado 1:30 p.m., 5:30 p.m.; domingo 2 p.m. y 6 p.m.

En la Miami Beach Cinematheque se proyecta en versión 3/D ‘Dial M for Murder’ (1954), del enorme Alfred Hitchcock con las estrellas Ray Milland, Grace Kelly y Robert Cummings. IMdB

En la Miami Beach Cinematheque se proyecta en versión 3/D Dial M for Murder (1954), del enorme Alfred Hitchcock con las estrellas Ray Milland, Grace Kelly y Robert Cummings. La combinación del suspenso del realizador inglés junto con el moderno 3/D convierten a este clásico en una obra aún más memorable. Una historia de chantaje y asesinato que gira en torno a un tenista y su esposa se vuelve mucho más interesante en tres dimensiones. A las 7 p.m.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes Them that Follow (2019), de los realizadores Britt Poulton y Dan Madison Savage. En lo profundo de los Apalaches, el pastor Lemuel Childs (Walton Goggins) preside una oscura secta que voluntariamente toma serpientes venenosas para demostrar su valía ante Dios. Mientras su hija, Mara (Alice Englert), se prepara para el día de su boda, bajo la atenta mirada de Hope Slaughter (Olivia Colman), se descubre un secreto peligroso y se ve obligada a confrontar la tradición mortal de la iglesia de su padre. También con Kaitlyn Dever, Jim Gaffigan, Thomas Mann y Lewis Pullman. A las 7 p.m.

En la misma sala el domingo Fantastica (2017), filme animado para niños de origen chino dirigido por Ding Leon, Lin Yongchang y Huida Lin. La historia sigue a una intrépida robot llamada Coco que descubre el paradero de las Astas Doradas, una de las maravillas del antiguo reino. Ella contará con un grupo de amigos para defenderse de unos ladrones, liderados por el cazador de tesoros del mundo real que está listo para hacer cualquier cosa para hacer suyas las Astas Doradas. A las 12 p.m.

