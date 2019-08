Lo mejor de cine alternativo

El O Cinema Miami Beach exhibe el viernes el documental ‘This Changes Everything’ de Tom Donahue. Un elenco de primeras estrellas de Hollywood como Geena Davis, Meryl Streep, Natalie Portman, Cate Blanchett, entre otras, hablan sobre los cambios que hoy enfrenta la industria, cuando el rol de la mujer empieza a tener sus merecidos derechos.

El Coral Gables Art Cinema estrena el viernes The Lehman Trilogy (2019), de Sam Mendes. En una mañana fría de septiembre de 1844, un joven inmigrante de Bavaria llega al puerto de Nueva York. En su valija guarda solo sueños de grandeza. Cuando conoce a unos hermanos, sus sueños comienzan a realizarse. Después de 163 años, la firma que ellos fundaron, Lehman Brothers, cae abruptamente en bancarrota y arrastra una de las peores crisis económicas de Estados Unidos. Una historia llevada al teatro y realizada bajo la serie del National Theatre Live. Funciones del fin de semana: viernes, sábado y domingo: 12 p.m.

En la misma sala pero el sábado Good Time (2017), de Benny y Josh Safdie. Un thriller alucinado que explora el destino trágico de una familia. Después de un robo fallido a un banco que lleva a su hermano menor a prisión, Constantine “Connie” Nikas (Robert Pattinson) se embarca en una audaz odisea entre lo más oscuro de la la ciudad en un intento cada vez más desesperado de liberar a su hermano Nick (Benny Safdie) de la cárcel. En el transcurso de una noche frenética, Connie encontrará una galería de personajes marginales, solo dominados por la violencia y la sangre. Copia en 35mm. A las 11:30 p.m.

El Bill Cosford Cinema estrena el viernes Piranhas (2019), producción italiana dirigida por Claudio Giovannesi. Basada en Gomorra, novela de Roberto Saviano, esta película sigue la vida del adolescente Nicola (Francesco Di Napoli), quien vive con su madre y pequeño hermano en un barrio peligroso de Nápoles controlado por la mafia. Nicola sueña con una vida mejor, con ropas caras y el lujo de las fiestas exclusivas, algo que consigue cuando comienza a vender drogas y, consecuentemente, perder la inocencia. Funciones del fin de semana: viernes 7 p.m.; sábado 1:30 p.m., 6:30 p.m.; domingo 2 p.m. y 6:30p.m.

En la misma sala Ode to Joy (2019), de Jason Winer. Por un extraño trastorno que hace que pierda el control de sus músculos cada vez que se ve superado por una emoción fuerte, el bibliotecario Charlie (Martin Freeman) ha aprendido a cuidarse de los acontecimientos que conmuevan su vida. No obstante, cuando la bella y espontánea Francesca (Morena Baccarin) se enamora de él, el reacio Charlie se encuentra en una encrucijada: ¿reprimir sus sentimientos de atracción o arriesgarse y dejar pasar el amor? Basado en una historia real originalmente presentada en This American Life, el filme es una mirada hilarante y conmovedora de lo que sucede cuando dejamos de tener miedo y vivimos con felicidad. Funciones del fin de semana: viernes 9 p.m.; sábado 6:30 p.m., 9 p.m.; domingo 4:30 p.m.

El O Cinema Miami Beach exhibe el viernes el documental This Changes Everything (2019), de Tom Donahue. Un elenco de primeras estrellas de Hollywood como Geena Davis, Meryl Streep, Natalie Portman, Cate Blanchett, entre otras, hablan sobre los cambios que hoy enfrenta la industria, cuando el rol de la mujer empieza a tener sus merecidos derechos, luego de décadas de injusticia laboral. En tiempos de #MeToo y #TimesUp movement un trabajo que invita a pensar los nuevos tiempos.

El MDC’s Tower Theater estrena el viernes The Farewell (2019), de Lulu Wang con las actuaciones de Awkwafina, Tzi Ma y Diana Lin. En esta comedia dramática, Billi (Awkwafina), nacida en China y criada en los Estados Unidos, regresa a Changchun a regañadientes. Para asegurar su felicidad, su familia le oculta que su abuela Nai Nai le han diagnosticado cáncer de pulmón terminal. Un film que es una sincera celebración a la familia y la forma en que la vivimos.

En la misma sala After the Wedding (2019), de Bart Freundlich, con Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup, Abby Quinn. Isabel (Williams) ha dedicado su vida a trabajar con los niños en un orfanato en Calcuta. Theresa (Julianne Moore) es la directora multimillonaria de una compañía de medios que vive con su esposo artista (Billy Crudup) y sus gemelos en Nueva York. Cuando se le llega a Isabel la noticia de una misteriosa y generosa donación para el orfanato con dificultades financieras, debe viajar a Nueva York para encontrarse con la benefactora. Esa invitación llevará a Theresa a confrontar las decisiones que tomó hace 20 años, así como a un hombre de su pasado, que resulta ser el esposo de Theresa. Para días y horarios: www. towertheatermiami.com

